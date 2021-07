„M jak miłość” – nowe odcinki. Wiemy, kiedy wróci serial TVP

„M jak miłość”

Serial emitowany od 2000 roku wciąż znajduje się w czołówce pod względem oglądalności. To opowieść o trzypokoleniowej rodzinie, której protoplastami byli nieżyjący już Lucjan oraz wdowa po nim Barbara Mostowiak. Para doczekała się gromadki dzieci: Małgosi, Marka, Marty oraz Marysi, która jest córką Barbary i nieżyjącego już Łagody. Mimo że starzy Mostowiakowie wiedli szczęśliwe życie, raczej pozbawione kłótni i nieszczęść, ich dzieciom układa się różnie. Głównym wątkiem jest oczywiście tytułowa miłość, która w tym serialu ma wiele barw.



Kiedy 22. sezon „M jak miłość”?

Co roku, serial „M jak miłość”, znika z anteny na okres wakacyjny. W 2021 roku będą to aż trzy miesiące przerwy. Po tym okresie, na widzów czeka kolejny, 22. sezon produkcji.

Wszystko wskazuje na to, że „M jak miłość” wróci na antenę TVP2 we wrześniu 2021 roku. Według nieoficjalnych informacji, może to być dokładnie 6 września 2021 roku.

Gdzie oglądać „M jak miłość”?

Dotychczasowe odcinki serialu „M jak miłość” oglądać można na platformie vod.tvp.pl.

