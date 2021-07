Izabella Krzan zareklamowała napój, a kolega ze stacji ją skrytykował. Dlaczego?

Polskie gwiazdy często reklamują w swoich mediach społecznościowych różne produkty. Współpracują z markami odzieżowymi, kosmetycznymi, a nawet spożywczymi. Według doniesień mediów niektóre z celebrytek zarabiają w ten sposób naprawdę spore pieniądze.

Izabella Krzan reklamuje Coca-colę, a Tomasz Wolny ją gani

Kilka dni temu Izabella Krzan zamieściła na Instagramie reklamę nowej Coca-coli zero, pytając swoich obserwatorów czy już przeprowadzili test smaku. Komentarz Tomasza Wolnego nie pozostawia złudzeń co do tego, co myśli o napoju, do którego zakupu zachęca jego redakcyjna koleżanka z „Pytania na Śniadanie”. „Przeprowadziliśmy i nie wiem co gorsze – smak czy skład, więc jak to mówi Ronaldo »aqua!«” – napisał pod postem Krzan dziennikarz, nawiązując do słów Christiano Ronaldo, które wypowiedział podczas Euro na temat głównego sponsora imprezy.

Słowa Tomasza Wolnego spotkały się z dużym poparciem ze strony obserwatorów gwiazdy TVP. Prawie dwieście osób polubiło jego opinię. „Jest dokładnie tak, jak mówi pan Wolny”, „Szkoda, że ludzie w 2021 roku jeszcze reklamują takie rzeczy”, „Sztuczne, rakotwórcze słodziki” – pisali niektórzy w komentarzach, a jeden z internautów spytał nawet, czy Izabella Krzan nie zdenerwuje się za taki publiczny komentarz od kolegi.

