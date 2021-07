Gwiazdor „Dzień dobry TVN” opowiedział o walce z depresją. Wszystko przez pandemię

Pandemia sprawiła, że cały świat się zatrzymał. Izolacja i niepewność jutra oraz smutne doniesienia o kolejnych zachorowaniach i kolejnych zgonach sprawiły, że dużo osób zaczęło mieć kłopoty emocjonalne. Niektóre osoby musiały zgłosić się po pomoc do specjalisty. Wśród nich był Andrzej Polan.

Andrzej Polan walczy z depresją. „Leczę się u psychiatry”

– Pandemia zabiła mnie. Zupełnie się tego nie wstydzę, że chodzę na regularne spotkania i leczę się u psychiatry. Moja głowa już inaczej by tego nie pociągnęła. A jakby nie pociągnęła, to nie byłoby mnie na tym świecie – przyznał gwiazdor „Dzień dobry TVN” w programie „Uwaga! Kulisy sławy”.

Jednym z powodów, które tak wpłynęły na samopoczucie Andrzeja Polana, było zamknięcie restauracji i kłopoty finansowe. – Ile we mnie siedzi bólu wewnątrz, to tylko ja wiem. Wiedzą to jeszcze moi ludzie, bo potrafię się do nich rozpłakać i powiedzieć „ja już więcej nie dam rady tego robić”. A kieszenie? Puste jak cholera – dodał smutno szef kuchni.

Kim Jest Andrzej Polan?

Jest jednym z najbardziej znanych szefów kuchni w Polsce, autorem książek kulinarnych i właścicielem popularnej restauracji „Mała Polana Smaków”. Miał okazję gotować dla głów państwa, ambasadorów, rodziny królewskiej, wielkich gwiazd i najlepszych sportowców. Swoimi przepisami dzieli się w programie „Dzień dobry TVN” oraz na licznych warsztatach kulinarnych.

