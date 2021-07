Szczepionki, testy i maski. Rusza 74. Festiwal Filmowy w Cannes. Tym różni się od poprzednich edycji

Mniej ludzi

Organizatorzy festiwalu oszacowali, że w tegorocznym Festiwalu Filmowym w Cannes udział weźmie około 20 tys. ludzi, czyli o połowę mniej, niż zwykle.





... i więcej ludzi



Ze względu na przesunięcie daty festiwalu, wszyscy jego uczestnicy trafili do Cannes w szczycie sezonu wakacyjnego dla turystów. Ludzie, którzy będą na miejscu robić interesy i oglądać filmy, będą także spotykać się z tymi, którzy wypoczywają, spędzając czas na plaży.



Ogrom filmów



Przez ostatnią dekadę średnia liczba filmów w Konkursie Głównym to 20 produkcji. Tym razem jednak widzowie będą mogli zobaczyć aż 24 obrazy, czyli najwięcej od 1974 roku. Gdy dodamy dwie nowe sekcje, które doszły w 2021 roku - „Premiera w Cannes” i „Kino dla Klimatu”, mamy już 82 pozycje, nie wliczając nawet 7 nowych dokumentów kinowych, które mają być pokazane wśród 24 odrestaurowanych filmów w selekcji „Klasyki Cannes”.



Szczepionki i testy

Aby wejść do centrum kongresowego Palais des Festivals, ludzie będą potrzebowali specjalnej wejściówki festiwalowej ale także zaświadczenia potwierdzającego, że są w pełni zaszczepieni lub dowodu o uzyskaniu wyniku dostatecznej liczby przeciwciał przeciwko wirusowi, datowanego nie więcej niż na sześć miesięcy lub mniej niż 15 dni temu. Uczestnicy mogą także dostać się na miejsce poprzez okazanie negatywnego wyniku testu PCR, wykonanego w ciągu ostatnich 48 godzin. Odpowiednie dokumenty należy przedstawić w formie kodu QR, który można pobrać do aplikacji TousAntiCovid. Niezaszczepieni uczestnicy będą musieli zdawać nowe testy co 48 godzin, aby dostać się na teren imprezy.





Testowanie na miejscu



W pobliżu Palais powstało laboratorium testowe, w którym wszyscy uczestnicy festiwalu będą mogli się bezpłatnie testować pod kątem zakażenia koronawirusem. Rezerwacji na takie badanie dokonuje się online. Szybkie testy PCR, z wynikami dostępnymi po 30 minutach, są dostępne za około 50 euro.



Maski



Choć w kinach może być zajętych 100 proc. miejsc, wszyscy obecni na sali muszą mieć na sobie maseczki. Zgodnie z wytycznymi rządu francuskiego maski te muszą być chirurgicznymi, które są w doskonałym stanie i współczynniku filtracji.



Wyższe koszty

Po raz pierwszy każdy akredytowany festiwalowicz będzie musiał przekazać 25 dolarów w ramach planu zmniejszenia śladu środowiskowego Cannes.





Rezerwacje online



W celu skrócenia kolejek zostanie wprowadzony nowy system online, który da posiadaczom biletów określony czas na stawienie się na seanse.



Bez przytulania



W wiadomości wysłanej do akredytowanych uczestników festiwalu organizatorzy zamieścili listę protokołów higienicznych, które obejmują częste mycie rąk, a także informację: „Witajcie się bez kontaktu fizycznego. (Tak, oznacza to brak uścisków dłoni i przytulania. Bądź kreatywny!)”. Czytaj też:

