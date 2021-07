Znamy kolejnego uczestnika „Tańca z Gwiazdami”. To gwiazdor serialu „Gliniarze”

Polsat zdradził nazwisko kolejnego uczestnika, którego zobaczymy w „Dancing With the Stars. Taniec z Gwiazdami”. To Piotr Mróz z serialu „Gliniarze”.

We wrześniu na antenie Polsatu wystartuje 12. już edycja „Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami”, a stacja ujawnia po kolei wszystkie gwiazdy, które wystąpią w tanecznym show. Piotr Mróz wystąpi w „Tańcu z Gwiazdami” Wiemy już, że w programie zobaczymy córkę Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka – Oliwię Bieniuk, wybitnego himalaistę Denisa Urubko, gwiazdę programu „Goggle Box. Przed telewizorem” Sylwię Bombę, Kajrę, czyli życiową i sceniczną partnerkę Sławomira Zapały oraz influencerkę Sylwię Sawczuk. Okazuje się, że kolejnym uczestnikiem będzie Piotr Mróz, który w serialu paradokumentalnym „Gliniarze” wciela się w postać Kuby Roguza. instagram Kim jest Piotr Mróz? Mróz jest absolwentem Szkoły Aktorskiej Haliny i Jana Machulskich przy Polskim Ośrodku Assitej w Warszawie oraz Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu. Od kilku lat gra w serialu „Gliniarze”, który przyniósł mu ogromną popularność. – Moja postać jest cały czas silna. Kuba, pomimo przeciwności losu jest wciąż twardy. Ja jestem inny. Mam dni, kiedy jestem twardym i silnym człowiekiem, ale mam i takie, kiedy chciałbym zawinąć się w kłębek i nic nie robić – mówił Mróz w wywiadzie dla „Świata seriali”. Czytaj też:

