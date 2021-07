Barbara Kurdej-Szatan wystąpi w programie „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”

Wygląda na to, że Barbara Kurdej-Szatan pozazdrościłą swojemu mężowi, bo aktorka zdecydowała się wziąć udział w popularnym show muzycznym, w którym Rafał Szatan zajął 2. miejce.

Barbara Kurdej-Szatan wystąpi w „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”

Jest nie tylko utalentowaną aktorką, ale i piosenkarką. Przez wiele lat śpiewała w zespole Soul City, grywa również w musicalach. Barbara Kurdej-Szatan na pewno będzie dla uczestników „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” groźną rywalką. „Kocha śpiewać, kocha tańczyć i kocha grać. A co najważniejsze, w każdej z tych dziedzin jest znakomita. Musicale to jej żywioł, bo ona się po prostu urodziła na scenie” – czytamy na oficjalnym profilu programu na Instagramie.

O talencie Kurdej-Szatan może świadczyć też ogromny sukces, jaki odniosła w „Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami”. Aktorka, której partnerował Jacek Jeschke doszła do samego finału. – Basia tańczyła dobrze od pierwszego odcinka. Pamiętam, jak zachwyciłam się jej pierwszym tańcem. To był walc, przy którym naprawdę nie miałam się do czego przyczepić – mówiła w jednym z wywiadów jurorka Tańca z Gwiazdami Iwona Pavlović, która słynie z surowych ocen.

