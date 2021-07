Monika Olejnik jak Andrzej Duda? Jedno jest pewne. Wszyscy powinniśmy „być twardzi”

Niecały miesiąc temu cały internet żył fragmentem wywiadu, jakiego udzieliła głowa państwa serwisowi wPolsce.pl. – Jeśli masz być prezydentem, musisz być twardy – zaczyna wywód Duda, wyraźnie zaciskając przy tym usta. – Nie możesz sobie pozwolić na to, że cię coś rozbije, jakaś sytuacja, zwłaszcza taka, która cię dotyczy osobiście. No nie, tu są naprawdę poważne sprawy, tu nie ma żartów – zapewnił. Oczywiście w odpowiedzi na te słowa powstała masa memów z prezydentem, a nagranie stało się hitem i będzie z pewnością wspominane przez lata.

Monika Olejnik, polska dziennikarka radiowa, telewizyjna i prasowa, która od kilkunastu lat prowadzi program „Kropka nad i” na antenie TVN, delikatnie mówiąc, nie jest fanką polityków związanych z Prawem i Sprawiedliwością oraz samego Andrzeja Dudy. Mimo to, w ostatnim z wywiadów, jakiego udzieliła serwisowi Plejada.pl, wyczuć można niejako inspirację słowami prezydenta. Tak, jak Duda opowiadał, jak to jest być prezydentem, tak Olejnik określiła, jakie atrybuty należy mieć, by zostać dziennikarzem.

– To jest tak, że dziennikarz musi być twardy, ambitny, dążyć do określonego celu. Ja zawsze byłam ambitna, wyznaczałam sobie jakieś drogi w moim życiu, no i tak jest – jestem tu, gdzie jestem – podkreśliła.

No cóż, uczymy się przez całe życie. Więc nauczka na wtorek: Bądźmy twardzi. Bez względu na to, po której stronie stoimy w politycznych dyskursach.

Czytaj też:

„Britney Spears chce zakończyć karierę”. Menedżer piosenkarki odchodzi ze stanowiska po 25 latach