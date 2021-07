Tydzień na Netflix. Co nowego obejrzymy? Lista premier

„I Think You Should Leave with Tim Robinson” – sezon 2. – 06.07



Alternatywny program komediowy, w którym nie ma miejsca na normalne międzyludzkie interakcje. Jest za to dużo miejsca na dopiekanie zaproszonym gościom.



„Osierocony Brooklyn” – 06.07

Detektyw Essrog cierpi na zespół Tourette'a. Gdy jego mentor zostaje zamordowany, rozpoczyna poszukiwanie zabójcy.





„Rojst ‘97” – 07.07



Serial rozpoczyna się podczas „powodzi stulecia", która nawiedziła południowy zachód Polski latem 1997 roku. W mieście pękają wały i nieokiełznany żywioł zalewa część miasta oraz las na Grontach. Woda odsłania przy tym zakopane w lesie ludzkie szczątki oraz ciało nastoletniego chłopca, który uznany zostaje za przypadkową ofiarę powodzi. Te dwa, tylko pozornie niezwiązane ze sobą, wydarzenia odkrywają serię tajemnic w mieście. Gronty to teraz miejsce zbrodni, której rozwiązaniem zajmie się Anna Jass (Magdalena Różczka) – bezkompromisowa policjantka z Warszawy – oraz miejscowy inspektor Adam Mika (Łukasz Simlat). W międzyczasie do miasta wraca Piotr Zarzycki (Dawid Ogrodnik), aby zostać nowym redaktorem naczelnym „Kuriera". Natomiast Witold Wanycz (Andrzej Seweryn) wydaje się nosić w sobie odpowiedzi na większość zadawanych przez policję pytań. Jego życie jednak pochłaniają wspomnienia, które nie dają mu spokoju.



„Kociarze” – 07.07

Kociarze bardzo się między sobą różnią, ale łączy ich wielka miłość do tych uroczych i wyjątkowych podopiecznych. Oto serial dokumentalny o wielbicielach kotów.





„Psy” – sezon 2. – 07.07

Sześć kameralnych opowieści o więziach emocjonalnych łączących psy i ich opiekunów niezależnie od sytuacji.





„Sąsiedzka Wojna” – 07.07



„Major Grom: Doktor plagi” – 07.07

Zamaskowany mściciel topi miasto we krwi i chaosie. Stawić mu czoła może tylko nieustraszony policjant, któremu partneruje kompletny żółtodziób.





„Resident Evil: Wieczny mrok” – 08.07

Agent federalny Leon S. Kennedy we współpracy z Claire Redfield, pracownicą TerraSave, bada epidemię zombie.





„Elize Matsunaga: Historia Pewnego Morderstwa” – 08.07



„Kłamstwo doskonałe” – 08.07



Zawodowy oszust poznaje w internecie dobrze sytuowaną wdowę, która szybko otwiera przed nim swój dom oraz życie. Mężczyzna usiłuje zwalczyć uczucia do kobiety i sfinalizować rutynowy szwindel.



„Atypowy” – sezon 4. – 09.07



Sam to wchodzący w dorosłość 18-latek ze spektrum autystycznym. Pewnego dnia decyduje się na wyjście spod matczynej kontroli oraz znalezienie dziewczyny.



„Virgin River” – sezon 3. – 09.07

Po przeprowadzce z wielkiego miasta do małego kalifornijskiego miasteczka pewna pielęgniarka odkrywa, że życie na prowincji wcale nie jest takie proste, jakim się wydaje.





„Biohakerzy” – sezon 2. – 09.07

Mia zaczyna studiować medycynę, aby poznać bliżej profesora, który mógł stać za tragedią w jej rodzinie. To okazuje się pierwszym krokiem do świata groźnych biohakerów.





„Ulica strachu: 1978” – 09.07

Brutalny morderca terroryzuje przeklęte miasteczko Shadyside i obóz Nightwing, zmieniając beztroskie lato w makabryczną walkę o przetrwanie.

