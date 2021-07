Top of the Top Sopot Festiwal 2021. Wiemy kiedy startuje największa muzyczna impreza TVN

Top of the Top Sopot Festiwal

Już 17 sierpnia startuje Top of the Top Sopot Festiwal. Co dla swoich widzów szykuje TVN?

Dopiero co zakończył się Polsat SuperHit Festiwal, a Sopot już szykuje się na kolejną muzyczną imprezę.Tym razem pod banerem stacji TVN. Top of the Top Sopot Festiwal 2021 Największa impreza muzyczna TVN wystartuje już 17 sierpnia i potrwa aż trzy dni. Jak zapowiada biuro prasowe stacji, w tym roku festiwal upłynie pod znakiem wielkich jubileuszy. Pierwszego dnia zaplanowany jest koncert z okazji 120-lecia Miasta Sopot. Drugi dzień ma upłynąć na podsumowaniu 60-letniej historii sopockich festiwali. Wówczas w Operze Leśnej pojawią się gwiazdy, które wykonają swoje największe przeboje. Ostatni dzień poświęcony zaś będzie stacji TVN24, która w tym roku obchodzi swoje 20-te urodziny i ten jubileusz świętować ma właśnie w Sopocie. Jubileusz festiwalu w Sopocie Pierwszy festiwal w Sopocie odbył się w 1961 roku. Jego pomysłodawcą był sam Władysław Szpilman. Przez pierwsze trzy lata impreza odbywała się w hali Stoczni Gdańskiej, a pierwszym konferansjerem była legenda Telewizji Polskiej Lucjan Kydryński. Pod koniec lat 70-tych festiwal cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Wówczas nazwany został Festiwalem Interwizji i miał być konkurencją dla Eurowizji. Impreza organizowana była z ogromnym rozmachem, a nagrodą publiczności był jacht pełnomorski. Czytaj też:

