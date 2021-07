Scarlett Johansson jest w ciąży. Aktorka już wkróce powita na świecie swoje drugie dziecko

Scarlett Johansson i Colin Jost już wkrótce zostaną rodzicami. Będzie to drugie dziecko aktorki, lecz pierwsze z obecnym mężem.

Scarlett Johansson jest w ciąży

Jak informuje portal Page Six, gwiazda stara się uciszać wszelkie plotki na temat swojego odmiennego stanu, by nie wzbudzać jeszcze większego zainteresowania mediów, bo zależy jej, by w okresie ciąży mieć jak najwięcej spokoju. – Oboje z Colinem są zachwyceni – miała powiedzieć w rozmowie z portalem osoba z otoczenia aktorki. Pierwsze plotki na temat ciąży Scarlett Johansson pojawiły się miesiąc temu, ponieważ aktorka nie pojawiła się na kilku imprezach promujących jej najnowszy film „Czarna wdowa”, którego jest gwiazdą i producentem wykonawczym.

Colin Jost jest trzecim mężem aktorki. Pierwszym był hollywoodzki gwiazdor Ryan Reynolds, drugim właściciel agencji reklamowej Romain Dauriace, któremu Scarlett Johansson urodziła córkę Rose Dorothy. Po trzech latach para się rozwiodła, a w życiu artystki pojawił się kolejny aktor Colin Jost. Rok temu para zawarła związek małżeński.

Czytaj też:

Top of the Top Sopot Festiwal 2021. Wiemy kiedy startuje największa muzyczna impreza TVN