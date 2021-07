Uczestniczka Festiwalu Filmowego w Cannes pokazała piersi na czerwonym dywanie. „Kto to jest?”

Do niecodziennej sytuacji doszło tuż przed seansem filmu „Annette” w reżyserii Leosa Caraxa. Kobieta, o której mowa, miała na sobie długa plisowaną spódnicę, ozdobioną złotym wzorem z liści oraz crop top. Gdy pozowała do zdjęć, top uniósł się w górę i odsłonił jej piersi. Wszystko wskazuje na to, że nie był to wypadek. Nie wiadomo, czy wspomniana kobieta była czyjąś osobą towarzyszącą czy też gościem imprezy. Na tę chwilę jej personalia nie są znane.

Jeżeli uczestniczka festiwalu w Cannes chciała w ten sposób skraść show, to z pewnością jej się to udało. O jej odważnych zdjęciach rozpisują się już media na całym świecie, zastanawiając się, kim właściwie jest kobieta.

74. Festiwal Filmowy w Cannes

Ceremonię otwarcia wspólnie poprowadzili zebrani razem zdobywca Oscara i Złotej Palmy 2019 Joon-ho Bong, weteran Cannes Pedro Almodovar, przewodniczący jury Spike Lee i honorowa zdobywczyni Złotej Palmy Jodie Foster. Do zebranych mówili w językach koreańskim, hiszpańskim, angielskim i francuskim.

Organizatorzy festiwalu oszacowali, że w tegorocznym Festiwalu Filmowym w Cannes udział weźmie około 20 tys. ludzi, czyli o połowę mniej, niż zwykle. Przez ostatnią dekadę średnia liczba filmów w Konkursie Głównym to 20 produkcji. Tym razem jednak widzowie będą mogli zobaczyć aż 24 obrazy, czyli najwięcej od 1974 roku. Gdy dodamy dwie nowe sekcje, które doszły w 2021 roku - „Premiera w Cannes” i „Kino dla Klimatu”, mamy już 82 pozycje, nie wliczając nawet 7 nowych dokumentów kinowych, które mają być pokazane wśród 24 odrestaurowanych filmów w selekcji „Klasyki Cannes”.

