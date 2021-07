Nowy film Netfliksa „Army of Thieves”. Zagrała w nim bardzo znana gwiazda. Co wiemy?

Film „Army of Thieves” wyreżyserował Matthias Schweighofer na podstawie scenariusza Shay Hatten. Producentami są Zack Snyder, Deborah Snyder, Wesley Coller, Schweighofer i Dan Maag. W obsadzie, oprócz Nathalie Emmanuel pojawili się: Ruby O. Fee, Stuart Martin, Guz Khan, Jonathan Cohen i Matthias Schweighöfer.

O czym będzie film?

„Army of Thieves” opowiada o Dieter, kasjerze z małego miasteczka, który zostaje wciągnięty w przygodę życia, gdy tajemnicza kobieta rekrutuje go do grupy najbardziej poszukiwanych przez Interpol przestępców, próbujących napaść na kilka legendarnych, niemożliwych do złamania sejfów w całej Europie.

Co wiemy o premierze?

Netflix nie wyznaczył jeszcze daty premiery filmu, jednak, jeżeli sugerować się publikacją promocyjnych materiałów, pojawi się on zapewne jeszcze w 2021 roku.

