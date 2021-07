Matka Britney Spears staje w obronie córki. Zwróciła się z prośbą do sądu

Britney Spears po dwóch latach przemówiła w sądzie, opowiadając o gehennie, jaką zgotowana jej kuratela ojca. Piosenkarka nie zostawiła suchej nitki na całej swojej rodzinie, zaznaczając nawet, że gdy uda się jej się odzyskać wolność, poważnie rozważy, złożenie pozwu wobec swoich bliskich. Sąd jednak odrzucił wniosek gwiazdy, która nadal nie może sama o sobie decydować. Teraz matka wokalistki postanowiła zabrać głos w sprawie.

Matka broni w sądzie Britney Spears

Lynne Spears złożyła wczoraj wniosek do sądu, w którym prosi, by jej córka miała możliwość sama wybrać sobie prawnika, który będzie reprezentował jej interes, twierdząc, że Britney może „sama o siebie zadbać”, a obecna sytuacja „rujnuje jej życie”. Matka gwiazdy zaapelowała do sędzi Brendy Penny, by ta „usłuchała życzeń jej córki”.

Kobieta zwróciła uwagę na to, że kuratela rozpoczęła się 13. lat temu, ale od tego czasu bardzo wiele się zmieniło. „Od wielu lat Britney jest już w stanie sama się sobą opiekować. To gwiazda, która zarobiła setki milionów dolarów. Nie powinna pozostawać w tej sytuacji” – stwierdziła w swoim wniosku Lynne Spears.

Czytaj też:

Nowy film Netfliksa „Army of Thieves”. Zagrała w nim bardzo znana gwiazda. Co wiemy?