Aleksandra Szwed przeżyła chwile grozy. „To było najgorsze 9 godzin w moim życiu”

Zaledwie dwa dni wcześniej Aleksandra Szwed opuściła szpital, gdzie przyszedł na świat jej drugi syn. Niestety w domu doszło do bardzo przykrej sytuacji. W niewyjaśnionych okolicznościach zniknął pies aktorki. Zrozpaczona gwiazda poprosiła internautów o pomoc.

„To było najgorsze 9 godzin w moim życiu”

Niespełna roczna suczka Maja zniknęła z posesji aktorki w Markach. Ola Szwed pokazała zdjęcie psa w internecie i prosiła o pomoc w odnalezieniu swojej pupilki. Na szczęście jej apel zadziałał i po kilku godzinach Maja się odnalazła. „To było chyba najgorsze 9 godzin w moim życiu. I mówi to kobieta, która dopiero co wydała na świat siłami natury drugie dziecko.”.. – napisała na swoim Instagramie aktorka.

Gwiazda „Rodziny zastępczej” już na spokojnie opowiedziała też swoim obserwatorom, jak potoczyły się ostatnie wydarzenia. Maja zniknęła z posesji rano i nikt nie wie, jak mogło do tego dojść. „Brama i furtka były zamknięte, a ona nigdy do tej pory nie przejawiała cech powsinogi. Jeśli mam obstawiać, to ktoś jej w tym pomógł.”.. – napisała w mediach społecznościowych Szwed. Aktorka uważa, że czworonóg został skradziony, ale że suczka jest wysterylizowana, to porzucono ją na ulicy. Psa znalazł starszy pan, który zwrócił zgubę właścicielom. Aleksandra Szwed prestrzegła internautów przed kradzieżami rasowych pupili, które jej zdaniem, zdarzają się coraz częściej.

