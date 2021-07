Największe konflikty w polskim show-biznesie. O co kłócą się gwiazdy?

W każdym środowisku dochodzi niekiedy do konfliktów. Jednak gdy chodzi o show-biznes, to nawet najmniejsze spięcie może stać się numerem jeden w mediach. A o co kłócą się polskie gwiazdy? I która z nich zdaje się być najbardziej konfliktowa? Kuba Wojewódzki? A może Doda? Sprawdźcie sami!

Doda i Edyta Górniak



Wszystko zaczęło się niemal 20 lat temu, gdy Edyta Górniak wyśmiała publicznie repertuar i sposób śpiewania Dody. Rabczewska oskarżyła Górniak o zazdrość, zawiść i frustrację.



Maja Sablewska i Doda



Doda nazywała swoją byłą menadżerkę oszustką, manipulatorką i kombinatorką, która wybiła się na jej plecach.





Kinga Rusin i Małgorzata Rozenek



Rusin zarzuciła Rozenek, że promuje kosmetyki, które są testowane na zwierzętach. Sama Rusin zapewnia, że kosmetyki jej firmy są w pełni eko. Rozenek odparła, że prawa zwierząt są dla niej bardzo ważne, ale nie wykorzystuje ich do promowania swojej marki. Wówczas dziennikarka nazwała Rozenek „wypindrzoną, sztuczną lalą”.



Kuba Wojewódzki



Dziennikarz jest skonfliktowany z wieloma gwiazdami. Jedną z nich jest Małgorzata Rozenek, o której powiedział, że weszła do show-biznesu jak do agencji towarzyskiej oraz zasugerował, że próbowała go poderwać, choć wiedziała, że jest w związku.



Justyna Steczkowska i Doda



Panie spotkały się w programie „Gwiazdy tańczą na lodzie”, gdzie publicznie sobie dogryzały i wzajemnie się obrażały. Przyczyny ich niechęci nie są znane, jednak po latach Doda wyciągnęła do Steczkowskiej dłoń i zaprosiła ją do udziału w koncercie „Artyści przeciw nienawiści”. Dziś obie piosenkarki żyją w zgodzie.



Michał Piróg i Kuba Wojewódzki



Tancerz sugerował kiedyś, że Wojewódzki miał romans z Kammelem. I rzekomo za to właśnie mścił się dziennikarz, nazywając Piróga „gejem homofobem”.



Agnieszka Woźniak-Starak i Doda



W programie „Na językach”, który prowadziła prezenterka poruszony został temat nieślubnej córki ojca piosenkarki. Następnie na jednej z branżowych imprez Doda miała pobić Woźniak-Starak. Panie spotkały się w sądzie.



Maja Sablewska i Kuba Wojewódzki



Gdy siedzieli razem w „X-Factorze” on dopiekał jej w niemal każdej swojej wypowiedzi. Sablewska powiedziała później, że Wojewódzki jest „fałszywy i sprzedałby najlepszego przyjaciela za 5 zł.”



Grażyna Szapołowska i Jan Englert



Englert zwolnił dyscyplinarnie Szapołowską z teatru po tym, jak aktorka nie pojawiła się na przedstawieniu, bo brała udział w finale „Bitwy na głosy”. Gwiazda pozwała byłego szefa, czego dzisiaj żałuje.Czytaj też:

Aleksandra Szwed przeżyła chwile grozy. „To było najgorsze 9 godzin w moim życiu”