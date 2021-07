QUIZ. 10 kultowych, polskich filmów. Czy rozpoznasz je wszystkie po jednym kadrze?

To produkcje, które spokojnie można nazwać kultowymi. Polskie filmy z wybitnymi aktorami, które doczekały się rzeszy fanów i choć niektóre mają już nawet pół wieku, to wciąż z chęcią do nich wracamy. A czy Ty znasz je wszystkie? Rozwiąż nasz test i sprawdź swoją wiedzę z polskiej kinematografii.

QUIZ:

QUIZ. Kultowe polskie filmy. Czy rozpoznasz je po jednym kadrze?Czytaj też:

