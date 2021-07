Nie oglądaliście jeszcze serialu z filmowym Harrym Potterem? To czas, żeby go nadrobić. Nadchodzi 3. sezon „Cudotwórców”

„Cudotwórcy” – o czym będzie 3. sezon?

Akcja trzeciego sezonu „Cudotwórców”, noszącego podtytuł Szlak oregoński, zabiera widzów na Dziki Zachód. Jest rok 1844. Pełen ideałów małomiasteczkowy kaznodzieja (Daniel Radcliffe) łączy siły z poszukiwanym banitą (Steve Buscemi) i żądną przygód mężatką z prerii (Geraldine Viswanathan), aby poprowadzić karawanę wozów na zachód szlakiem Oregonu. Ten amerykański krajobraz, podobnie jak dzisiaj, niesie ze sobą zarówno szereg niebezpieczeństw, jak i wielkich obietnic.

W nowym sezonie w obsadzie ponownie znaleźli się: Daniel Radcliffe („Harry Potter i Kamień Filozoficzny”), laureat Złotego Globu Steve Buscemi (serial HBO „Zakazane imperium”), Geraldine Viswanathan („Strażnicy cnoty”), Karan Son („Ghostbusters. Pogromcy duchów”) oraz Jon Bass.

– „Cudotwórcy" to doskonały przykład zabawnego, eskapistycznego humoru, który z dumą dostarczamy naszym widzom" – powiedzieli Sam Linsky i Adrienne O'Riain, szefowie działu scripted original programming tworzącego dla TBS, TNT i truTV – Nie możemy się doczekać, aby zobaczyć efekty tego, jak ta niesamowicie dynamiczna i utalentowana grupa artystów oraz twórców przedstawiła komediową wersję XIX-wiecznej historii.

– Opowiadanie w każdym sezonie zupełnie nowej historii we współpracy z tą niezwykle utalentowaną obsadą to spełnienie marzeń – powiedzieli showrunnerzy serialu Dan Mirk i Robert Padnick. – Nie moglibyśmy być szczęśliwsi z tego, że TBS, będące częścią WarnerMedia, dało nam możliwość uczestniczenia w tak wyjątkowym projekcie.

Twórcy

Twórcą serialu „Cudotwórcy” jest Simon Rich. Obowiązki showrunnerów najnowszego sezonu pełnią Dan Mirk i Robert Padnick. Obowiązki producentów wykonawczych pełnią Lorne Michaels, Andrew Singer oraz Katy Jenson z ramienia Michaels' Broadway Video, a także Daniel Radcliffe, Steve Buscemi, Dan Mirk oraz Robert Padnick.

„Cudotwórcy: Szlak oregoński” – kiedy premiera?

Premiera serialu komediowego „Cudotwórcy: Szlak oregoński” („Miracle Workers: Oregon Trail”) odbędzie 14 lipca w HBO GO. Tego dnia do serwisu dodany zostanie pierwszy odcinek nowego sezonu. Premiery kolejnych co tydzień, w środy. Emisja na antenie HBO3 zaplanowana została na wrzesień. Sezon liczy 10 odcinków.

