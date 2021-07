„Nasz nowy dom”. Wiemy, kiedy nowe odcinki programu Polsatu. Dowbor namawia widzów

„Nasz nowy dom”

Program „Nasz nowy dom”, prowadzony przez Katarzynę Dowbor, emitowany jest od września 2013 roku i do tej pory doczekał się 16. serii, czyli 240 odcinków (nie licząc dziewięciu specjalnych).

W każdym odcinku dom lub mieszkanie jednej z polskich rodzin, włączając wszystkie pokoje, wnętrza i teren wokół, zostaje wyremontowany przez drużynę budowlańców w 5 dni (czasami 7), a mieszkania 4 dni. W tym czasie rodzina zostaje wysłana na wakacje do hotelu.



Jak zgłosić się do programu „Nasz nowy dom”?

Trwają prace na planie 17. sezonu show Polsatu, a Katarzyna Dowbor zachęca w mediach społecznościowych do zgłaszania się do kolejnej odsłony. Jak podała, mogą to zrobić osoby, które potrzebują pomocy lub znają kogoś, kto jej potrzebuje. Aby to zrobić, należy wypełnić formularz i wysłać go na adres: nnd@polsat.pl.

„Nasz nowy dom” – kiedy nowe odcinki?

Prace na planie 17. sezonu programu Polsatu rozpoczęły się pod koniec maja 2021 roku. Okres zdjęciowy zakończyć się ma na przełomie lata i jesieni. Emisja 17. sezonu programu „Nasz nowy dom” wystartuje prawdopodobnie we wrześniu 2021 roku.

