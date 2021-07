„Leśniczówka”. Kiedy nowe odcinki? W obsadzie nowe twarze

Serial "Leśniczówka" – o czym jest?

Miłość, tajemnice, pełna zawirowań historia rodziny plus piękna przyroda – to wszystko w telenoweli „Leśniczówka” w reż. Macieja Żaka. Leśniczówka to miejsce, do którego po nagłej śmierci ukochanego dziadka Antoniego (Marian Dziędziel), leśniczego postrzelonego w tajemniczych okolicznościach, przenosi się rodzina Katarzyny Ruszczyc (Jolanta Fraszyńska). Katarzyna wraz z domem ojca przejmuje rodzinne tajemnice z przeszłości. Staje przed dylematem czy pielęgnować sekrety, czy wręcz przeciwnie: podjąć się wyjaśnienia nierozwiązanych spraw. Życie w Leśniczówce to tylko pozorna odskocznia od wielkomiejskiego zgiełku. W serialu, na tle pięknej przyrody, przeplata się historia z rzeczywistością – rodzinne tajemnice nawiązują m.in. do wyjątkowej historii Polski.

Jeden odcinek serialu trwa 25 minut, a w obsadzie są takie sławy jak: Jolanta Fraszyńska, Marek Bukowski, Henryk Talar, Krystyna Tkacz czy Weronika Książkiewicz.

Nowe twarze w 7. sezonie serialu „Leśniczówka”

Jak donosi dwutygodnik "Świat seriali", w nowym sezonie poznamy "uciekającą pannę młodą", a zarazem siostrzenicę Anieli Rej – Małgosię, w którą wcieli się Hanna Zbyryt. Ponadto nowymi bohaterami będą: Kostek – gangster z ciekawą przeszłością oraz Maciej – przedsiębiorca, który będzie się starał o względy Lidii.

Kiedy 7. sezon serialu „Leśniczówka”?

Twórcy serialu zdradzili już w mediach społecznościowych, że nowe odcinki produkcji będziemy mogli oglądać na antenie TVP1 już od września.

