„Królowe życia”. Tak wyglądała kiedyś Dagmara Kaźmierska. Pokazała zdjęcie z młodości

Jak przed laty wyglądała Kaźmierska?

Dagmara Kaźmierska z okazji 20. urodzin swojego syna Conana, opublikowała na swoim koncie na Instagramie wpis, w którym odnotowała to ważne dla siebie wydarzenie. Oprócz fotki przedstawiającej samego jubilata, pokazała także drugą – sprzed lat, na której trzymała małego syna w ramionach.



Na zdjęciu widać „królową” w zupełnie innym wydaniu. Ma długie ciemne włosy, w odróżnieniu do blond krótkich, z jakich znana jest dziś. Nie zmieniła się jednak biżuteria – Dagmara Kaźmierska była już wtedy – jak to sama nazywa – miłośniczką „świecidełek”. W naszej galerii możecie zobaczyć wszystkie zdjęcia, zrobione przed laty, którymi do tej pory Kaźmierska podzieliła się w sieci.

instagram

Kaźmierska przeprowadzi się do Egiptu?



Pochodząca z Kłodzka Kaźmierska, niedawno w rozmowie z „Dzień dobry TVN” przyznała, że przeprowadziła się do Kudowy-Zdrój, gdzie otworzyła butik, który cieszy się ogromną popularnością. „Królowa” przyznała ponadto, że zamierza niedługo przeprowadzić się do Egiptu, co będzie wiązało się oczywiście z zostawieniem w Polsce jej syna Conana.



– Ja też muszę go puścić… Jak kwoka trzymałabym go pod skrzydłem do jego 50-tki, ale muszę go puścić. Wszystko ma swoją kolej w życiu. My od naszych rodziców też odeszliśmy – podkreśliła.

Czytaj też:

„Leśniczówka”. Kiedy nowe odcinki? W obsadzie nowe twarze