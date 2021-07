Tom Hanks ma dzisiaj urodziny. 10 ciekawostek, których nie wiedziałeś o aktorze!

To, że jest wybitnym artystą, wiemy nie od dziś. W końcu to dzięki jego kreacjom aktorskim takie filmy jak „Forrest Gump” „Szeregowiec Ryan” czy „Bezsenność w Seattle” stały się prawdziwymi perłami kina. Jednak Tom Hanks to nie tylko ciekawe role, ale i osobowość. Sprawdź, czego dotychczas nie wiedziałeś o gwiazdorze Hollywood.

Trudne dzieciństwo



Aktor większość swojego dzieciństwa spędził w rodzinach zastępczych, choć oboje jego rodzice żyli.



Oscary



Jest aktorem, któremu udało się zdobyć statuetkę Oscara dwa razy z rzędu. Za film „Philadelphia” w 1993 roku i „Forresta Gumpa” w 1994 roku.



COVID-19



Był jedną z pierwszych światowych gwiazd, która zaraziła się koronawirusem. O swoim stanie zdrowia informował w mediach społecznościowych.



Ulubieniec Stevena Spielberga



Jest jednym z ulubionych aktorów Stevena Spielberga. Grał w aż 5 jego filmach.



Dziecięce marzenia



Tom Hanks marzył, by zostać astronautą. Choć zrobił karierę w Hollywood, to nie przestał interesować się kosmosem. Jego zaangażowanie zostało docenione i w 2006 roku otrzymał nagrodę, którą wręcza się cywilom, którzy przyczyniają się do uświadamiania społeczeństwa na temat programów kosmicznych.



Maszyny do pisania



Gwiazdor kolekcjonuje stare maszyny do pisania i zna się na nich tak dobrze, że napisał nawet artykuł do „The Times” na temat specyfikacji poszczególnych maszyn.



„Forrest Gump”



Hanks był tak pewny, że film „Forrest Gump” odniesie sukces, że podziękował za swoją gażę, prosząc by zapłacono mu z części zysków. Nie mylił się. Film zarobił aż 680 milionów dolarów, z czego on otrzymał aż 40 milionów.



Odznaczenie US Navy



Otrzymał najwyższe z możliwych odznaczenie dla cywila od US Navy. To nagroda za wrażliwość i dokładne sportretowanie postaci z sił zbrojnych, w które wielokrotnie wcielał się w filmach.



Fan piłki nożnej



Piłka nożna nie jest najbardziej popularnym ze sportów w Stanach Zjednoczonych, jednak Tom Hanks przepada za tą dyscypliną i ma swój ulubiony klub Astin Villa.



Portier



Tom Hanks pracował kiedyś jako portier hotelowy. Co ciekawe nosił wówczas bagaże takich sław, jak Cher i Billa Withersa.

