WicherCon już dziś! Gdzie oglądać wydarzenie Netfliksa i CD Projekt RED? Podpowiadamy

WitcherCon – co przewidziano w programie imprezy?

WitcherCon łączy światy gier wideo i serialu, więc skierowany jest zarówno do oddanych od lat, jak i nowych fanów Wiedźmina. Plan wirtualnego wydarzenia obejmuje szereg interaktywnych paneli dyskusyjnych, z których każdy zawierać będzie wiele niespodzianek, dotyczących serialu „Wiedźmin” i anime „Wiedźmin: Zmora Wilka”. Wydarzenie poprowadzi Julia Hardy.

Panele dyskusyjne

„Wiedźmin”, sezon 2: Talia przeznaczenia

Uczestnicy panelu: Lauren Schmidt Hissrich, Anya Chalotra, Freya Allan, Mimî M Khayisa, Paul Bullion.



Obsada i twórczyni serialu Netflix Wiedźmin zasiadają do gry z tajemniczą Talią Przeznaczenia, składającą się z kart z pytaniami od wiedźmińskiej społeczności. Zobaczcie jak wpłyną one na przebieg panelu i los jego uczestników. Jedno jest pewne - nie zabraknie opowieści o tworzeniu drugiego sezonu serialu, a także niespodzianek i odrobiny szaleństwa.





„Wspomnienia ze szlaku”: Opowieści o grach z serii Wiedźmin



Od ponad 13 lat seria gier Wiedźmin przyciąga uwagę graczy na całym świecie. W panelu poświęconym jej historii twórcy opowiedzą o tym, jak powstały wiedźmińskie przygody znane z trylogii gier. Nie zabraknie również wspomnień, odkrywania zapomnianych artefaktów i opowieści o ulubionych momentach z serii.



Quiz wiedźmiński

Uczestnicy panelu: Błażej Augustynek, Philipp Weber, Declan De Barra, Lauren Schmidt Hissrich.



Twórcy gier i serialu spod znaku wiedźmina – CD PROJEKT RED i Netflix – łączą siły, by sprawdzić swoją wiedzę o rozszerzonym uniwersum znanym z przygód Geralta z Rivii. W tej rozgrywce, bazującej na mechanice quizu, uczestnicy nagradzani są nie tylko za udzielanie poprawnych odpowiedzi, ale również sekrety zza kulis swoich produkcji i wszelkie inne ciekawostki.



Wiedźmin: Więcej niż gry wideo

Uczestnicy panelu: Rafał Jaki, Bartosz Sztybor, Łukasz Woźniak.



Od kryminału przez mroczny horror po Stary Świat i wiele więcej - przygotujcie się na spojrzenie na wiedźmińskie uniwersum przez pryzmat nadchodzących komiksów i gry planszowej spod znaku Wiedźmina!







„Opowieści Białego Wilka”: Rozmowa z Henrym Cavillem

Rozmowa z Henrym Cavillem, prowadzona przez Josha Horowitza.



Na koniec WitcherConu przygotowaliśmy spotkanie z samym Geraltem z Rivii, Henrym Cavillem, który w rozmowie z prowadzącym panelu, Joshem Horowitzem, opowie o gatunku fantasy, przeznaczeniu i rozszerzonym uniwersum Wiedźmina. Biały Wilk może mieć również dla was kilka niespodzianek.

Gdzie oglądać WitcherCon?

Fani będą mogli oglądać WitcherCon na dwóch oddzielnych transmisjach, z których każda będzie zawierać unikalne treści. Pierwsza relacja z imprezy rozpocznie się na Twitchu i YouTube 9 lipca o godzinie 19:00. Druga – 10 lipca o 03:00 rano.



Czytaj też:

Madonna staje w obronie Britney Spears. Pisze o niewolnictwie i patriarchacie. „Uwolnimy cię z więzienia!”