„Kruk. Czorny woron nie śpi”. Od dziś można oglądać wyczekiwany serial. Podpowiadamy, gdzie

„Kruk. Czorny woron nie śpi” – o czym będzie serial?

Na Podlasiu trwa wojna mafii o kontrolę nad biznesem tytoniowym. Policja organizuje nalot na dziuplę lokalnego gangu. Adam Kruk (Michał Żurawski) w drodze na akcję poznaje intrygującą, bardzo pewną siebie policjantkę Justynę (Magdalena Koleśnik). Gdy chwilę później kobieta znajduje się w niebezpieczeństwie, to on ratuje jej życie. Ich więź zacieśnia się, gdy Kruk pomaga Justynie w trudnej sprawie zabójstw rudowłosych kobiet. Adam porozumienia nie potrafi jednak znaleźć z komisarzem Kołeckim (Leszek Lichota), który do tej pory sam prowadził śledztwo dotyczące mafijnych interesów. Niechęć i napięcie na komendzie rośnie.

Jednocześnie nękające Kruka niekontrolowane problemy z agresją sprawiają, że jego życie staje się nieznośne. Komisarz drży o dobro swojej rodziny. Desperacko szuka pomocy u starej Szeptuchy, podlaskiej znachorki, lekarki skołatanych dusz. Równolegle bezpieczeństwo jego bliskich staje się zagrożone, gdy Kruk wpada na trop mafijnych powiązań.

Nowi i znani bohaterowie serialu

Magdalena Koleśnik w roli Justyny



Młoda, atrakcyjna i bardzo pewna siebie policjantka, która po nieobecności wróciła do pracy na komendzie w Białymstoku wraz z Krukiem i Kołeckim. Adam pomaga jej w prowadzeniu śledztwa związanego z tajemniczymi morderstwami rudowłosych kobiet. Justyna zdaje sobie sprawę ze swojej atrakcyjności i stara się ją wykorzystać, by zbliżyć się do Kruka. Chociaż w tematach zawodowych działa bardzo racjonalnie, to w jego obecności łatwo poddaje się emocjom.



Leszek Lichota w roli Kołeckiego

Komisarz z Białegostoku, który prowadzi sprawę mafii papierosowej. Już od pojawienia się Kruka na Podlasiu nie jest mu przychylny, a z czasem nerwowość pomiędzy nimi jeszcze bardziej narasta. Jest przekonany, że gang ma kreta w policji. To przez tę podejrzliwość w stosunku do innych i ciągłe napięcie, zachowuje się agresywnie wobec współpracowników. W rzeczywistości to maska, pod którą skrywa strach i poddenerwowanie.



Michał Żurawski w roli Adama Kruka



Komisarz policji, który wraz z żoną i synkiem na stałe przeniósł się do Białegostoku z Łodzi. To człowiek skomplikowany, rozdarty pomiędzy widmami trudnej przeszłości a tym co tu i teraz. Zmaga się ze swoimi demonami - napadami agresji, mrocznymi wizjami z przeszłości, a nawet utratą zdolności racjonalnego myślenia i zanikami pamięci. Jest też zmęczony permanentnym strachem o swoich bliskich. Świadom problemu, szuka pomocy u Szeptuchy. Wierzy w uzdrawiającą moc podlaskich rytuałów. Marzy, żeby ta walka z samym sobą się zakończyła... W jakikolwiek sposób.

Gdzie oglądać serial „Kruk. Czorny woron nie śpi”?

„Kruk. Czorny woron nie śpi” już 9 lipca w serwisie CANAL+ online na canalplus.com oraz na kanale CANAL+ PREMIUM dostępnym przez satelitę i sieci kablowe.

