Joanna Mucha odmówiła udziału w „Tańcu z Gwiazdami”. Dlaczego?

Na parkiecie „Tańca z Gwiazdami” widzieliśmy już aktorki, piosenkarki, sportowców, influencerki, a nawet ludzi ze świata polityki. Jedną z posłanek, o którą zabiegali producenci była Joanna Mucha. Była minister odmówiła jednak udziału w show.

„Taniec z Gwiazdami”. Joanna Mucha odmówiła udziału w show

Jak udało nam się ustalić, posłanka dwukrotnie była zapraszana do udziału w programie, jednak zawsze stanowczo odmawiała. Twierdziła ponoć, że zdecydowanie woli się skupić na polityce i „nie jest zainteresowana zabawą w celebrytkę”. Twórcom programu bardzo zależało, by Joanna Mucha dołączyła do grona uczestników „Tańca z Gwiazdami”, bo jej udział nie tylko przyciągnąłby uwagę widzów, ale i podniósł rangę samego show. Posłanka nie dała się jednak przekonać.

Polityka w „Tańcu z Gwiazdami”

W „Tańcu z Gwiazdami” wystąpił między innymi Krzysztof Bosak, ówczesny szef Młodzieży Wszechpolskiej, obecnie jeden z liderów Konfederacji. Były również dwie posłanki Samoobrony Sandra Lewandowska i Anna Kalata oraz córki dwóch byłych prezydentów Maria Wiktoria Wałęsa i Aleksandra Kwaśniewska, która u boku Rafała Maseraka doszła do samego finału show. W 6. edycji „Tańca z Gwiazdami” mogliśmy z kolei oglądać córkę Donalda Tuska – Kasię, której partnerował Stefano Terrazzino.

Czytaj też:

„Kruk. Czorny woron nie śpi”. Od dziś można oglądać wyczekiwany serial. Podpowiadamy, gdzie