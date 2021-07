„Alchemik” Paulo Coelho zostanie zekranizowany. Wiemy, kto zagra główną rolę

Film tworzą wspólnie Westbrook Studios, Netter Films i PalmStar Media. Reżyserią zajmie się szef tej ostatniej - Kevin Frakes, który stworzył także scenariusz na podstawie „Alchemika” wraz z Ryanem Krestonem.

- Paulo Coelho wyraził to najlepiej. Kiedy naprawdę chcesz, aby coś się wydarzyło, cały wszechświat będzie spiskował, aby twoje życzenie się spełniło. Od dawna moim marzeniem było przedstawienie światu tej historii. Teraz możemy to zrobić w sposób, który koresponduje z wizją Coelho, dzięki obsadzie i ekipie reprezentującej globalne wsparcie dla "Alchemika" - przekazał w kontekście swojego nowego projektu Frakes.

Już wiemy, że w rolę pasterza Santiago wcieli się Sebastian de Souza („Normalni ludzie”, „Wielka”). Poza tym w obsadzie znaleźli się: Tom Hollander, Shohreh Aghdashloo, Jordi Molla, Youssef Kerkour i Ashraf Barhom.

„Alchemik”

Powieść „Alchemik” została wydana w 1988 roku. Do tej pory przetłumaczono ją na 56 języków. Pobiła rekord Guinnessa, ponieważ sprzedała się na świecie w ponad 100 mln egzemplarzy. W wielu krajach, m.in. w Brazylii, Francji, Hiszpanii czy Stanach Zjednoczonych, jest lekturą szkolną. To baśniowa, alegoryczna powieść o wędrówce andaluzyjskiego pasterza, jest tłem do medytacji nad tym, jak ominąć życiowe pułapki by dotrzeć do samego siebie.

