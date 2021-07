„Ranczo”. Katarzyna i Cezary Żakowie w „Wilkowyjach”. „Czekamy na nowy sezon serialu”

W serialu „Ranczo” Katarzyna Żak wcieliła się w Kazimierę Solejuk, żonę Macieja Solejuka i matkę siedmiorga dzieci. Znana jest ona w gminie z produkcji najlepszych pierogów. Jest prostą i uczciwą kobietą, jednak bardzo chętną do nauki i inteligentną. Cezary Żak w hicie wcielał się w dwie role – księdza Piotra Kozioła, proboszcza parafii w Wilkowyjach, człowieka oddanego Bogu i głęboko wierzącego oraz w jego brata bliźniaka. Paweł Kozioł to wójt gminy – ateista i antyklerykał.

Fani spekulują

W samym serialu prawie nie zdarzało się, aby te dwie postaci siedziały na kultowej już ławeczce pod sklepem w Wilkowyjach, jednak nic straconego. Żakowie udali się wspólnie na wycieczkę do tego ważnego dla nich miejsca i pokazali w sieci kilka fotek z wypadu. Katarzyna Żak wyjaśniła, że to wyjazd w ramach licytacji WOŚP, którą wygrała pani Ania i pan Remigiusz.

„Podróż sentymentalna po 5 latach z Panią Anią i Panem Remigiuszem. To właśnie ta wspaniała para wygrała licytację w ramach WOŚP – wycieczkę do JERUZALA, w różne miejsca planu serialu „Ranczo” . Spotkaliśmy tam fanów z całej Polski, cóż łza się w oku kręci. To był wspaniały czas!” – czytamy.

Oczywiście pod postem zaczęli od razu rozpisywać się oddani fani serialu, zapewniając, że „czekają na nowy sezon”, mimo iż takowy nie jest oficjalnie planowany. W kwietniu tego roku dowiedzieliśmy się jednak, że powstanie filmowa kontynuacja popularnej serii, zatytułowana „Ranczo – zemsta wiedźm”.

Czytaj też:

