„Ranczo”. Serialowa Klaudia zaskoczyła nowym zdjęciem. Zobaczcie, jak się zmieniła

Marta Chodorowska w serialu „Ranczo” wcielała się w Klaudię Kozioł – córkę Pawła i Haliny Koziołów. Postać ta studiowała psychologię. Jest otwartą, inteligentną i rozsądną, jednak bardzo temperamentną i wybuchową dziewczyną. Na swoim Instagramie Chodorowska odnosząc się do serialu pisała jakiś czas temu, że wydaje się jej, że grała w serialu „Ranczo” bardzo dawno temu. „Tyle przez ten czas się wydarzyło... Tyle ról już mnie dzieli od Klaudii. Czy ją jeszcze pamiętam...? Jej ekspresję i wrażliwość? Dziękuję, za nią, bo to ona daje mi wciąż widzów, na spektaklach w teatrze i w innych serialach. To była wielka przygoda spotkać się z tą szaloną dziewczyną” – napisała.

Odważne zdjęcie Marty Chodorowskiej

Obecnie aktorka, która jest miłośniczką podróży, co łatwo zauważyć w jej mediach społecznościowych, przebywa na wakacjach w Chorwacji. Wcześniej odwiedziła m.in. Czechy, Austrię i Słowenię. W sieci publikuje piękne zdjęcia, a jedno z ostatnich, którym się podzieliła wzbudziło szczególne zainteresowanie jej fanów. Na nim Chodorowska pozuje topless, stojąc w krystalicznie czystej wodzie. W opisie do zdjęcia przyznała, że nie jest fanką turystycznych „must see”, takich jak zatłoczone miasteczka, stragany, promenady czy restauracji, w których zabawia się klientów. „Zawsze mam ochotę uciec jak najdalej. Na szczęście mam tyle czasu by dać Chorwacji czas. Wgryzam się powoli. I już udało nam się znaleźć niewielkie, spokojne plaże, urocze kameralne knajpki i malownicze niewielkie kampingi” – przyznała.

„Ranczo” – o czym jest serial?

„Ranczo” rozpoczyna się jako historia Lucy Wilskiej, Amerykanki polskiego pochodzenia, która przeprowadza się do Wilkowyj po odziedziczeniu małego dworku. Tam poznajemy innych kultowych już bohaterów, w tym Pawła i Piotra Koziołów, Jakuba „Kusego” Sokołowskiego, Michałową czy Arkadiusza Czerepacha.

Serial TVP doczekał się 10 serii i 130 odcinków. Przez lata uzbierał dwie Telekamery dla najlepszego serialu komediowego, najlepszego serialu fabularnego oraz Złotą Telekamerę dla najlepszego serialu fabularnego. Do tej pory produkcja ma rzeszę fanów. Oglądalność premierowego odcinka szóstej serii wyniosła 7,3 mln widzów. Od grudnia 2020 roku serial oglądać można na platformie streamingowej Netflix.

