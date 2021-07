„Barwy szczęścia”. Szykuje się nowa czołówka. Jakich bohaterów zobaczymy?

Wszystko wskazuje na to, że twórcy serialu „Barwy szczęścia” chcą zaskoczyć fanów produkcji po wakacjach. Przygotowują właśnie nową czołówkę, a kilka zdjęć i nagrań z całego procesu zamieścili w mediach społecznościowych. Z opublikowanych materiałów wynika, że choć wstęp do serialu, będzie prawdopodobnie bardzo podobny do tego poprzedniego, pojawią się nowe postaci. Na Instagramie „Barw szczęścia” pojawiła się także wspólna fotografia Wiktorii Gąsiewskiej (Oliwka) oraz Jakuba Dmochowskiego (Kajtka), co może wskazywać na to, że wciąż będą parą.

W nowej czołówce obecni będą także: Klara (Olga Jankowska) i Hubert (Marek Molak) oraz Agata (Natalia Zambrzycka) i Patryk (Konrad Skolimowski). Ta ostatnia para prawdopodobnie znów będzie w związku. Ponadto pojawią się: Aldona (Elżbieta Romanowska), Borys (Jakub Wieczorek), Aleks (Hubert Wiatrowski), Regina (Kamila Kamińska), Franek (Mateusz Banasiuk) oraz Natalia (Maria Dejmek) i Malwina (Joanna Gleń). Z opublikowanych materiałów wynika, że czołówkę zdobić będą postaci takie jak Sławka (Ewelina Serafin) i Jowita (Magdalena Żak).

Na tę chwilę brakuje jednak materiałów z Sadowskimi i Stefanem (Krzysztof Kiersznowski). Oznaczać to może, że rzeczywiście wybiorą się oni na Sycylię.

