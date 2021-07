„Warsaw Shore”. Uczestnicy 1. edycji przed i po programie. Zmienili się nie do poznania

„Warsaw Shore: Ekipa z Warszawy”

„Warsaw Shore: Ekipa z Warszawy” to polskie reality show, oparte na amerykańskim formacie „Ekipa z New Jersey”. Program nadawany jest od 2013 roku i doczekał się już 15. sezonów i 191 odcinków. Bohaterów show łączy głównie zamiłowanie do imprezowania. W trakcie jego nagrywania mieszkają razem, a ich codzienne perypetie obserwowane są przez widzów.

Operacje plastyczne uczestników

Uczestnicy pierwszych edycji programu stali się bardzo popularni w sieci. Wielu z nich otwarcie przyznaje, że poddało się operacjom plastycznym i nie wstydzi się tego. Przez to też jednak, w wielu przypadkach, trudno ich rozpoznać.

W pierwszych sezonach show popularność zdobyli m.in. Ewelina „Ewel0na” Kubiak, Anna „Mała” Sowińska, Eliza Wesołowska, Paweł „Trybson” Trybała czy Paweł Cattaneo. W naszej galerii możecie obejrzeć, jak zmienili się ci uczestnicy.

Czytaj też:

QUIZ z bohaterów serialu „Ranczo”. Pamiętasz jak się nazywali?