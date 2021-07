Emmy 2021. Znamy nominowane seriale i filmy. „The Crown” faworytem

Pod względem liczby nominacji wygrywają tym razem produkcje HBO i HBO Max z wynikiem 130 wyróżnień. Na kolejnym miejscu jest Netflix z liczbą 129 nominacji.

Ogłoszenie nominacji nadawane było na żywo, a szczęśliwców ogłaszali Ron Cephas Jones i jego córka Jasmine Cephas Jones. Przeszli oni do historii w ubiegłym roku po tym, jak zostali pierwszym duetem ojciec-córka, który wygrał nagrody Emmy w tym samym roku.

73. ceremonia wręczenia nagród Emmy zostanie wyemitowana w niedzielę 19 września.

Emmy 2021 – lista nominowanych

Serial dramatyczny



„The Boys”

„Bridgertonowie”

„The Crown”

„Opowieść podręcznej”

„Kraina Lovecrafta”

„The Mandalorian”

„Pose”

„Tacy jesteśmy”



Serial komediowy



„Czarno to widzę”

„Cobra Kai”

„Emily w Paryżu”

„Stewardesa”

„Hacks”

„The Kominsky Method”

„Pen15”

„Ted Lasso”



Serial limitowany lub antologia



„Mogę cię zniszczyć”

„Mare z Easttown”

„Gambit królowej”

„Kolej podziemna”

„WandaVision”



Film telewizyjny



„Dolly Parton: Cudownych Świąt!”

„Oslo”

„Robin Roberts Presents: Mahalia”

„Sylvie's Love”

„Wujek Frank”



Film dokumentalny



„The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart”

„Boys State: chłopcy i polityka”

„The New York Times Presents” odc. Framing Britney Spears

„Dylemat społeczny”

„Tina”



Serial dokumentalny



„Allen kontra Farrow”

„American Masters”

„City So Real”

„Fran Lebowitz: Udawaj, że to miasto”

„Secrets of the Whales”



Program animowany



„Big Mouth” odc. The New Me

„Bob's Burgers” odc.Worms Of In-Rear-Ment

„Genndy Tartakovsky's Primal” odc. Plague Of Madness

„Simpsonowie” odc. The Dad-Feelings Limited

„Miasteczko South Park” odc. The Pandemic Special



Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym:



Uzo Aduba („Terapia”)

Olivia Colman („The Crown”)

Emma Corrin („The Crown”)

Elisabeth Moss („Opowieść podręcznej”)

Mj Rodriguez („Pose”)

Jurnee Smollett („Kraina Lovecrafta”)



Najlepszy aktor w serialu dramatycznym:



Sterling K. Brown („This Is Us”)

Jonathan Majors („Kraina Lovecrafta”)

Josh O'Connor („The Crown”)

Rege-Jean Page („Bridgertonowie”)

Billy Porter („Pose”)

Matthew Rhys („Perry Mason”)



Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu dramatycznym:



Michael K. Williams („Kraina Lovecrafta”)

John Lithgow („Perry Mason”)

Tobias Menzies („The Crown”)

O-T Fagbenle („Opowieść podręcznej”)

Max Minghella („Opowieść podręcznej”)

Bradley Whitford („Opowieść podręcznej”)

Giancarlo Esposito („The Mandalorian”)

Chris Sullivan („This Is Us”)



Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu dramatycznym:



Aunjanue Ellis („Kraina Lovecrafta”)

Gillian Anderson („The Crown”)

Helena Bonham Carter („The Crown”)

Emerald Fennell („The Crown”)

Madeline Brewer („Opowieść podręcznej”)

Ann Dowd („Opowieść podręcznej”)

Yvonne Strahovski („Opowieść podręcznej”)

Samira Wiley („Opowieść podręcznej”)



Najlepszy gościnny występ aktora w serialu dramatycznym:



Don Cheadle („Falcon i Zimowy żołnierz”)

Charles Dance („The Crown”)

Timothy Olyphant („The Mandalorian”)

Courtney B. Vance („Kraina Lovecrafta”)

Carl Weathers („The Mandalorian”)



Najlepszy gościnny występ aktorki w serialu dramatycznym:



Alexis Bledel („Opowieść podręcznej”)

Claire Foy („The Crown”)

Mckenna Grace („Opowieść podręcznej”)

Sophie Okonedo („Ratched”)

Phylicia Rashad („This Is Us”)



Najlepsza aktorka w serialu komediowym:



Aidy Bryant („Shrill”)

Kaley Cuoco („Stewardesa”)

Allison Janney („Mamuśka”)

Tracee Elish Ross („Black-ish”)

Jean Smart („Hacks”)



Najlepszy aktor w serialu komediowym:



Anthony Anderson („Black-ish”)

Michael Douglas („The Kominsky Method”)

William H. Macy („Shameless”)

Jason Sudeiskis („Ted Lasso”)

Kenan Thompson („Kenan”)



Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu komediowym:



Carl Clemons-Hopkins („Hacks”)

Kenan Thompson („Saturday Night Live”)

Bowen Yang („Saturday Night Live”)

Brett Goldstein („Ted Lasso”)

Brendan Hunt („Ted Lasso”)

Nick Mohammed („Ted Lasso”)

Jeremy Swift („Ted Lasso”)

Paul Reiser („The Kominsky Method”)



Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu komediowym:



Hannah Einbinder („Hacks”)

Aidy Bryant („Saturday Night Live”)

Kate McKinnon („Saturday Night Live”)

Cecily Strong („Saturday Night Live”)

Juno Temple („Ted Lasso”)

Hannah Waddingham („Ted Lasso”)

Rosie Perez („Stewardesa”)



Najlepszy gościnny występ aktora w serialu komediowym:



Alec Baldwin („Saturday Night Live”)

Dave Chappelle („Saturday Night Live”)

Morgan Freeman („The Kominsky Method”)

Daniel Kaluuya („Saturday Night Live”)

Daniel Levy („Saturday Night Live”)



Najlepszy gościnny występ aktorki w serialu komediowym:



Jane Adams („Hacks”)

Yvette Nicole Brown („A Black Lady Sketch Show”)

Bernadette Peters („Zoey's Extraordinary Playlist”)

Issa Rae („A Black Lady Sketch Show”)

Maya Rudolph („Saturday Night Live”)

Kristen Wiig („Saturday Night Live”)



Najlepszy aktor w serialu limitowanym lub filmie TV:



Paul Bettany („WandaVision”)

Hugh Grant („Od nowa”)

Ewan McGregor („Halston”)

Lin-Manuel Miranda („Hamilton”)

Leslie Odom, Jr. („Hamilton”)



Najlepsza aktorka w serialu limitowanym lub filmie TV:



Mochaela Coel („Mogę cię zniszczyć”)

Cynthia Erivo („Geniusz: Aretha”)

Elizabeth Olsen („WandaVision”)

Anya Taylor-Joy („Gambit królowej”)

Kate Winslet („Mare z Easttown”)



Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu limitowanym lub filmie TV:



Phillipa Soo („Hamilton”)

Renée Elise Goldsberry („Hamilton”)

Jean Smart („Mare z Easttown”)

Julianne Nicholson („Mare z Easttown”)

Moses Ingram („Gambit królowej”)

Kathryn Hahn („WandaVision”)



Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu limitowanym lub filmie TV:



Daveed Diggs („Hamilton”)

Jonathan Groff („Hamilton”)

Anthony Ramos („Hamilton”)

Paapa Essiedu („Mogę cię zniszczyć”)

Evan Peters („Mare z Easttown”)

Thomas Brodie-Sangster („Gambit królowej")

