130 nominacji do nagród Emmy dla produkcji HBO i HBO Max. Oto, co warto oglądać

„Kraina Lovecrafta”

18 nominacji, w tym w kategoriach: najlepszy serial obyczajowy, najlepsza aktorka pierwszoplanowa w serialu obyczajowym (Jurnee Smollett), najlepszy aktor pierwszoplanowy w serialu obyczajowym (Jonathan Majors), najlepszy aktor drugoplanowy w serialu obyczajowym (Michael K. Williams), najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu obyczajowym (Aunjanue Ellis), najlepszy aktor w występie gościnnym w serialu obyczajowym (Courtney B. Vance), najlepszy scenariusz serialu obyczajowego (Misha Green).





Scenariusz do „Krainy Lovecrafta” oparty został na książce Matta Ruffa z 2016 roku, która była reklamowana jako „kalejdoskopowy portret rasizmu – przerażającego widma, które wciąż nas prześladuje”.



Fabuła „Lovecraft Country” umiejscowiona jest w latach 50. Poznajemy fana science-fiction Atticusa Freemana (Jonathan Majors), który poszukuje swojego zaginionego ojca (Michael Kenneth Williams). Pomaga mu w tym jego przyjaciółka Letitia (Jurnee Smollett-Bell) i jego wujek George (Courtney B. Vance). Bohaterowie zmierzą się nie tylko z rasizmem ale także spotkają na swojej drodze przerażające potwory wyjęte wprost z H.P. Lovecrafta.



Twórcami są J.J. Abrams („Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy ”, „Mission: Impossible – Fallout”) i Jordan Peele („Uciekaj!”, „To my”).





„Mare of Easttown”

16 nominacji, w tym w kategoriach: najlepszy miniserial, antologia serialowa lub film, najlepsza aktorka pierwszoplanowa w miniserialu, antologii serialowej lub filmie (Kate Winslet), najlepsza aktorka drugoplanowa w miniserialu, antologii serialowej lub filmie – 2 nominacje (Julianne Nicholson oraz Jean Smart), najlepszy aktor drugoplanowy w miniserialu, antologii serialowej lub filmie (Evan Peters), oraz najlepszy scenariusz miniserialu, antologii serialowej lub filmu (Brad Ingelsby), najlepsza reżyseria miniserialu, antologii serialowej lub filmu (Craig Zobel).





Serial opowiada o Mare Sheehan, policjantce z małego miasteczka w Pensylwanii, która prowadzi dochodzenie w sprawie miejscowego morderstwa, mierząc się jednocześnie z rozpadającym się na kawałki swoim własnym życiem. Historia zagłębia się w mroczne strony zżytej z sobą społeczności i podejmuje próbę analizy tego, jak rodzinne i dawne tragedie mogą definiować naszą teraźniejszość.



„Stewardesa”

9 nominacji, w tym w kategoriach: najlepszy serial komediowy, najlepsza aktorka pierwszoplanowa w serialu komediowym (Kaley Cuoco), najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu komediowym (Rosie Perez), najlepszy scenariusz serialu komediowego (Steve Yockey), najlepsza reżyseria serialu komediowego (Susanna Fogel).





Pełen czarnego humoru serialowy thriller o stewardesie, której całe życie wywraca się do góry nogami za sprawą jednej nocy. Kaley Cuoco w głównej roli.



„Mogę cię zniszczyć”

9 nominacji, w tym w kategoriach: najlepszy miniserial, antologia serialowa lub film, najlepsza aktorka pierwszoplanowa w miniserialu, antologii serialowej lub filmie (Michaela Coel), najlepszy aktor drugoplanowy w miniserialu, antologii serialowej lub filmie (Paapa Essiedu), najlepszy scenariusz miniserialu, antologii serialowej lub filmu (Michaela Coel) oraz najlepsza reżyseria miniserialu, antologii serialowej lub filmu – 2 nominacje (Sam Miller, Michaela Coel);





Arabella Essiuedu (Michaela Coel) jest beztroską, zabieganą i stroniącą od zobowiązań młodą kobietą, która ma na swoim koncie kilka tekstów cieszących się dużą popularnością w sieci. Dzięki nim została uznana za „głos swojego pokolenia", ma własnego agenta, dostała zaliczkę na napisanie książki i żyje pod ciągłą presją. Po tym jak pewnego wieczoru staje się ofiarą napaści seksualnej w klubie nocnym, jej życie zmienia się bezpowrotnie. Arabella zmuszona jest przewartościować całe swoje życie – swoją karierę zawodową, relacje z przyjaciółmi, a nawet z rodziną. Kobieta próbuje uporać się z trudnymi doświadczeniami i zaczyna powoli poznawać samą siebie.



„Allen kontra Farrow”

7 nominacji, w tym w takich kategoriach jak: najlepszy dokumentalny lub oparty na faktach serial, najlepszy scenariusz programu opartego na faktach (Kirby Dick, Amy Ziering, Mikaela Shwer oraz Parker Laramie) oraz najlepsza reżyseria filmu dokumentalnego lub programu opartego na faktach (Kirby Dick and Amy Ziering).





Analiza jednego z najbardziej publicznych skandali Hollywood – trwającej od wielu lat sprawy zarzutów o molestowanie stawianych pod adresem Woody'ego Allena, także jego późniejszy proces o opiekę i związek Allena z córką Mii Farrow, Soon-Yi.



„Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem”

7 nominacji, w tym w takich kategoriach jak: najlepszy program rozrywkowy – talk show, najlepszy scenariusz programu rozrywkowego, najlepsza reżyseria programu rozrywkowego (Christopher Werner).





John Oliver, jedna z najzabawniejszych osobowości telewizyjnych, prezentuje w programie swój własny punkt widzenia na wiele społecznych, politycznych i egzystencjalnych kwestii.



„A Black Lady Sketch Show”

5 nominacji, w tym w kategoriach: najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu komediowym – 2 nominacje (Yvette Nicole Brown, Issa Rae), najlepszy serial rozrywkowy ze scenariuszem, najlepszy scenariusz serialu rozrywkowego.





Składający się ze skeczów serial komediowy, który w niezwykle oryginalny sposób opowiada o perypetiach kilku kobiet.





„Przyjaciele: Odcinek specjalny”

4 nominacje, w tym w kategoriach: najlepszy (wcześniej nagrany) program specjalny, najlepsza reżyseria programu specjalnego (Ben Winston).





Serialowi „Przyjaciele”, czyli Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry i David Schwimmer, po latach wracają do kultowego już studia nagrań Warner Bros. w Burbank, Stage 24, aby w programie specjalnym wspólnie celebrować uwielbiany przez wszystkich serial.



„Przyjaciele: Spotkanie po latach” to produkcja, w której pojawi się wielu wyjątkowych gości, w tym: David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon oraz Malala Yousafzai.



„Perry Mason”

4 nominacje, w tym w kategoriach: najlepszy aktor pierwszoplanowy w serialu obyczajowym (Matthew Rhys), najlepszy aktor drugoplanowy w serialu obyczajowym (John Lithgow).





Rok 1931, Los Angeles. Kiedy reszta kraju zmaga się z Wielkim Kryzysem, to miasto kwitnie. Ropa naftowa, Igrzyska Olimpijskie, filmy dźwiękowe – jest wszystko! Ale doszło też do porwania, w którym coś poszło nie tak i to bardzo. Serial śledzi losy legendarnego już w kanonie amerykańskiej beletrystyki adwokata, obrońcy w sprawach karnych – Perry'ego Masona, bohatera serii powieści autorstwa Erle'a Stanleya Gardnera. Gdy największa sprawa dekady z impetem wkracza w jego życie, konsekwencja w nieustannym dążeniu do prawdy prowadzi Masona nie tylko do ujawnienia tajemnic miasta, ale i być może na drogę odkupienia dla siebie samego.





„Euforia”

3 nominacje w kategoriach: najlepsze zdjęcia w serialu (godzinnym) kręconym przy użyciu jednej kamery, najlepsze kostiumy współczesne, najlepsza współczesna charakteryzacja (naturalna).





Życie uzależnionej od narkotyków nastolatki zmienia się, gdy poznaje transseksualną dziewczynę, która przybyła do miasta.





„Oslo”

2 nominacje w kategoriach: najlepszy film telewizyjny oraz najlepsza muzyka skomponowana do miniserialu, antologii serialowej, filmu lun programu specjalnego.





Film na podstawie wyróżnionej nagrodą Tony sztuki o tym samym tytule autorstwa J.T. Rogersa, przedstawia opartą na prawdziwych wydarzeniach opowieść o tajnych negocjacjach między nieprzejednanymi wrogami. Produkcja przedstawia historię niewiarygodnej przyjaźni i cichych bohaterów – małej grupy Izraelczyków i Palestyńczyków oraz norweskiej pary, którzy razem doprowadzili do Porozumień z Oslo w 1993 roku.



„Od nowa” (ang. „The Undoing”)

2 nominacje w tym w kategorii: najlepszy aktor pierwszoplanowy w miniserialu lub filmie (Hugh Grant).





Miniserial „Od nowa” jest opowieścią o Grace i Jonathanie Fraserach (w ich rolach Nicole Kidman i Hugh Grant), którzy żyją tak, jak zawsze chcieli. Grace odnosi sukcesy jako terapeutka, kończy właśnie swoją pierwszą książkę. Jednak kilka tygodni przed publikacją jej życie nagle zostaje wywrócone do góry nogami – znika jej kochający mąż, który jak się okazuje nie był tym, za kogo go uważała. Na domiar złego sprawa ma charakter publiczny. W obliczu tych wydarzeń Grace musi zbudować swój świat od nowa – dla siebie i swojego syna (Noah Jupe).



„Terapia”

1 nominacja w kategorii najlepsza aktorka pierwszoplanowa w serialu obyczajowym (Uzo Aduba).





Akcja produkcji rozgrywa się w dzisiejszym Los Angeles. Trójka bardzo różniących się od siebie pacjentów odbywa sesje terapeutyczne z Brooke Taylor. Spotkania mają im pomóc lepiej radzić sobie z bolączkami współczesnego życia. Kwestie, takie jak globalna pandemia oraz niedawne zmiany społeczne i kulturowe stanowią tło pracy terapeutki – a wszystko w czasie, gdy boryka się ona z osobistymi problemami.



Po jednej nominacji otrzymały także: „Doom Patrol”, „Nierealne” („The Nevers”), „Q: Nadchodzi burza” („Q: Into the Storm”), „Wychowane przez wilki” („Raised by Wolves”), „Wojownik” („Warrior”), „Witamy w Czeczenii” („Welcome to Chechnya”).

Wśród pozostałych nominowanych produkcji HBO i HBO Max znalazły się również takie tytuły jak: „Hacks” (HBO Max) – 15 nominacji, „The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart” (HBO) – 6 nominacji, „David Byrne's American Utopia” (HBO) – 6 nominacji, „Tina” (HBO) – 3 nominacje, „Legendary” (HBO Max) – 2 nominacje, „A West Wing Special to Benefit When We All Vote” (HBO Max) – 2 nominacje, „Between the World and Me” (HBO) - 1 nominacja, „Made for Love” (HBO Max) – 1 nominacja, „Real Time with Bill Maher” (HBO) – 1 nominacja.

73. gala rozdania nagród Primetime Emmy ma odbyć się 19 września w Los Angeles.

Czytaj też:

Millie Bobby Brown ofiarą groomingu? Skandaliczne słowa znanego TikTokera wywołały burzę