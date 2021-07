Kossakowski w ogniu krytyki. Fala hejtu w mediach społecznościowych. „Nie lubię już pana. Idź się zabij”

Związek Wojciechowskiej i Kossakowskiego

W sierpniu 2020 roku para podróżników poinformowała o swoich zaręczynach. Przecinając niedomówienia, Wojciechowska napisała na swoim koncie na Instagramie, że jest zaręczona z Kossakowskim od 2019 roku, jednak celowo nie decydowali się oni na ujawnianie tego faktu. W październiku 2020 roku Przemysław Kossakowski opublikował z kolei w mediach społecznościowych zdjęcie ze ślubu ze swoją wybranką. „Dzisiaj wiele się zmieniło, choć dla nas nie zmieniło się nic. Jesteśmy małżeństwem. Życzcie nam dobrze” – napisał.

Wojciechowska: To trudny czas dla mnie i Marysi

W środę 14 lipca portal Pudelek.pl, powołując się na anonimowego informatora podał, że Wojciechowska i Kossakowski rozstali się. To właśnie podróżnik miał się wyprowadzić z ich wspólnego domu. Dzień później Wojciechowska potwierdziła, że rzeczywiście po „3 latach i 3 miesiącach od ślubu, z dnia na dzień nastąpił koniec jej małżeństwa”. „Ta nagła zmiana była dla mnie wielkim zaskoczeniem, bo odpowiedzialność, zobowiązanie i dane słowo są i zawsze będą dla mnie wartościami nadrzędnymi. Moja decyzja o ślubie była głęboko przemyślana i traktowałam ją bardzo poważnie. Minęło wiele miesięcy, jednak smutek nie mija. Zapewne możecie sobie wyobrazić, co czuję i jak trudny jest to czas dla mnie i dla Marysi” – napisała szczerze.

Fala hejtu w mediach społecznościowych Kossakowskiego

Po wpisie podróżniczki na Facebooku, wszystkie media społecznościowe Przemysława Kossakowskiego zalała fala nieprzyjemnych komentarzy. „Coś Ty Panie Przemku nawywijał? Przecież niedawno co się pobraliście”; „Chciałeś wypłynąć na jej popularności”; „Jakoś się nie zawalczyło o ukochaną”; „Wracać do Martyny z podkulonym ogonem! Ale to już!!!! A córka? Jak można było złamać dwa serca? Faceci..”. – tego typu wpisy pojawiają się zarówno na Instagramie jak i pod artykułami na temat małżeństwa Kossakowskiego i Wojciechowskiej.

W komentarzach pojawiają się także ci, którzy bronią dziennikarza i apelują o uszanowanie jego prywatności. „Pomijając fakt, iż zdjęcie nie ma nic wspólnego z małżeństwem Pana Przemka i nikt nie powinien się wtrącać w tę sprawę... Uderzył mnie tu jeden z komentarzy... Niestety nie da się tu wrzucić screena. Komentarz brzmiał mniej więcej: »NIE LUBIĘ JUŻ PANA. IDŹ SIĘ ZABIJ«. Jak można... Komukolwiek! Tak napisać?” – czytamy.

Przemysław Kossakowski nie skomentował jeszcze kwestii rozstania z Martyną Wojciechowską.

