Kossakowski szczerze o rozstaniu z Wojciechowską. „Nie chcę uciekać od odpowiedzialności”

W połowie lipca media obiegła informacja o rozstaniu pary Martyny Wojciechowskiej i Przemysława Kossakowskiego.Z nieoficjalnych ustaleń wynikało, że to gospodarz programu „Down the road” w TTV podjął decyzję o zakończeniu związku. Podróżnik miał się wyprowadzić od żony po zaledwie trzech miesiącach od ślubu. Internauci zauważyli również, że Przemysław Kossakowski nie nosi już obrączki, a Martyna Wojciechowska nie obserwuje jego profilu na Instagramie.

Dlaczego Wojciechowska i Kossakowski się rozstali

15 lipca Martyna Wojciechowska potwierdziła, że rzeczywiście po „3 latach i 3 miesiącach od ślubu, z dnia na dzień nastąpił koniec jej małżeństwa”. „Ta nagła zmiana była dla mnie wielkim zaskoczeniem, bo odpowiedzialność, zobowiązanie i dane słowo są i zawsze będą dla mnie wartościami nadrzędnymi. Moja decyzja o ślubie była głęboko przemyślana i traktowałam ją bardzo poważnie. Minęło wiele miesięcy, jednak smutek nie mija. Zapewne możecie sobie wyobrazić, co czuję i jak trudny jest to czas dla mnie i dla Marysi” – napisała w mediach społecznościowych.

instagram

Kossakowski przerywa milczenie

Po wpisie podróżniczki na Facebooku, wszystkie media społecznościowe Przemysława Kossakowskiego zalała fala krytycznych komentarzy. Podróżnik w odpowiedzi zamieścił wpis, w którym podkreślił, że „nie chce uciekać od odpowiedzialności, jednak ocenianie, znając czyjeś życie jedynie przez pryzmat medialnej ekspozycji, to ocenianie na podstawie wyjątkowości nie mającej wiele wspólnego z prawdziwym życiem”.

„Ważne i bolesne decyzje nie są podejmowane z dnia na dzień. To zawsze trudny i skomplikowany proces. Nie zawsze go widzimy, a czasami pochłonięci własną wizją świata, widzieć nie chcemy” - zaznaczył. „Żyjmy zatem najlepiej jak potrafimy i pozwólmy robić to innym” - zaapelował Kossakowski.

instagram

Wojciechowska i Kossakowski ślub - historia związku

W sierpniu 2020 roku Martyna Wojciechowska i Przemysław Kossakowski przekazali radosne wieści o swoich zaręczynach. Stało się to po fali medialnych spekulacji na temat przyszłości ich związku. Przecinając niedomówienia, Wojciechowska napisała na swoim koncie na Instagramie, że jest zaręczona z Kossakowskim od 2019 roku, jednak celowo nie decydowali się oni na ujawnianie tego faktu.

W październiku 2020 roku Przemysław Kossakowski opublikował z kolei w mediach społecznościowych zdjęcie ze ślubu ze swoją wybranką. „Dzisiaj wiele się zmieniło, choć dla nas nie zmieniło się nic. Jesteśmy małżeństwem. Życzcie nam dobrze” – napisał.

Czytaj też:

Kossakowski w ogniu krytyki. Fala hejtu w mediach społecznościowych. „Nie lubię już pana. Idź się zabij”