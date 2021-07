Coming out Wróżbity Macieja. „Jestem już tak stary, że nie będę się ukrywał”

Na antenie Radia Nowy Świat Wróżbita Maciej wyznał, że od wielu lat jest w związku ze swoim partnerem.

„Jestem już tak stary, że nie będę się ukrywał”

– Ten wywiad możemy potraktować jako mój coming out. Jestem już tak stary, że nie będę się ukrywał. Jesteśmy razem prawie 20 lat z moim partnerem. Jesteśmy bardzo szczęśliwi i bardzo się kochamy – powiedział Wróżbita Maciej w audycji „W głębi duszy”. Mężczyzna przyznał, że chciałby zalegalizować swój związek w Polsce, ale głównie ze względów praktycznych, bo „nie potrzebuje papierka, by udowodnić, że kocha swojego partnera”.

– Ślub byłby ułatwieniem naszego życia, jeśli chodzi o sprawy spadkowe, notarialne czy medyczne. To przede wszystkim jest dla nas trudne, bo nie wyobrażam sobie, żeby Tomek znalazł się w szpitalu, a ja nie mógłbym trzymać jego ręki – dodał wróżbita. Przyznał również, że ma to szczęście, że jego bliscy w pełni go akceptują, a on nigdy się nie ukrywał, tylko uważał, że jego związek to jego prywatna sprawa.

Kim jest Wróżbita Maciej?

Wróżbita Maciej, czyli Maciej Skrzątek specjalizuje się w kilku dziedzinach ezoteryki. Najbliższa jest mu numerologia i tę praktykuje już od wielu lat. Poza tym stawia tarota, przepowiada przyszłość z run, a także wróży z kart klasycznych i uprawia białą magię. Początkowo praktykował w domu, jednak szybko zrobiło się o nim na tyle głośno, że zaczął współpracować ze stacjami telewizyjnymi, jak TVN, TVN Meteo i Polonia. Jest również autorem trzech książek.

