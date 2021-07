Dziennikarka TVN ma żal do polityków. „Zepsuli mój zawód”

Dwa lata temu jedna z najbardziej lubianych dziennikarek TVN24 Katarzyna Werner wzięła urlop wychowawczy i wraz z rodziną wyjechała na Zanzibar, gdzie otworzyła hotel.

„Politycy zepsuli mój zawód”

– Nie zazdroszczę kolegom. Zresztą jednym z powodów mojego wyjazdu na Zanzibar było zmęczenie przekazywanymi w telewizji treściami. Nie pracą. W pewnym momencie wszystko w Polsce stało się polityczne. Dziś nawet koronawirus jest sprawą polityczną. Inne tematy przestały być ważne – powiedziała Katarzyna Werner w rozmowie z Wirtualnymi Mediami. Dodała też, że żałuje, że w telewizji tak mało mówi się o „fajnych, ludzkich historiach”.

Życie popularnej dziennikarki wygląda teraz zupełnie inaczej. Jak zapewnia była gwiazda TVN24 Zanzibar jest przepięknym miejscem, gdzie zupełnie inaczej patrzy się na świat. Za pracą w telewizji nie tęskni. – Politycy zepsuli mój zawód i mam im to za złe. Dlatego cieszę się, że nie muszę non stop mówić o COVID-19, tylko mogę cieszyć oczy innymi obrazkami – stwierdziła Werner. Czy to oznacza, że nie wróci już do TVN24? W grudniu dziennikarce kończy się urlop wychowawczy i będzie musiała zadecydować co dalej.

