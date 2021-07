„Nasz nowy dom”. Zobacz przemianę domu w Gorlicach! Są zdjęcia przed i po

Gorlice to malownicza miejscowość we wschodniej Małopolsce. W niewielkim domku na wzgórzu mieszkała pani Jadwiga i pan Stanisław. Para chciała, aby ich 12-letni wnuk Kuba, nad którym przejęli opiekę, zamieszkał z nimi w domu w Gorlicach. Przed programem cała trójka żyła w wynajętym ciasnym mieszkaniu. Dziadkowie byli jednak właścicielami blisko stuletniego domu, który nadawał się do kapitalnego remontu.

Pokryty blachą dach był zrujnowany. W pomieszczeniu, które mogłoby być kuchnią, stał jedynie zlew. Nie było tam kanalizacji. W pokojach było zimno i nie było ogrzewania. Budynek był nieocieplony, podłogi były zniszczone, a okna były stare i nieszczelne. Niebezpieczna była także stara instalacja elektryczna.

Katarzyna Dowbor, prowadząca program „Nasz nowy dom”, postanowiła, że wyremontuje budynek, należący do rodziny. Cała trójka wyjechała na wakacje, a architekt Wojciech Strzelczyk i Artur Witkowski wraz z ekipą od razu rozpoczęli prace.

