„Rolnicy. Podlasie”. Gienek Onopiuk z programu Fokus TV trafił do szpitala. Co się stało?

Gienek Onopiuk jest jedną z największych gwiazd programu „Rolnicy. Podlasie”. Rolnik ma 67 lat, a jego krowy robią furorę. Widzowie też chętnie śledzą jego kłótnie z sąsiadami.

Jak informuje „Super Express”, Onopiuk ma problemy ze zdrowiem. Kilka dni temu, podczas kręcenia zdjęć do programu Fokus TV, mężczyzna trafił do szpitala z powodu opuchniętej i bolącej nogi. Na szczęście okazało się, że interwencja chirurga nie będzie potrzebna i Onopiuk jeszcze tego samego dnia mógł wrócić do domu.

O problemach 67-latka już wcześniej mówił jego syn Andrzej. Apelował do widzów, aby nie przywozili do gospodarstwa alkoholu.

„Rolnicy. Podlasie”

„Rolnicy. Podlasie” to oryginalna produkcja telewizji Fokus TV. Dzisiaj rolnik musi być nie tylko hodowcą, ale też mechanikiem, ekonomem, księgowym, biologiem i w pewnym zakresie weterynarzem. Uprawa roślin wymaga nie tylko wiedzy na temat wzrostu roślin i różnorodności odmian, ale również ogromnego nakładu pracy, którą trzeba wykonać w ściśle określonym czasie. Tłem opowieści jest wielobarwne Podlasie, region krzyżujących się kultur, mieszania się prawosławia i katolicyzmu, ale przede wszystkim kraina wspaniałych ludzi, kochających ziemię, kultywujących spuściznę po rodzicach, a nawet dziadkach.

