Legenda KSW wystąpi w „Tańcu z Gwiazdami”. O kim mowa?

W tegorocznym Tańcu z Gwiazdami zobaczymy między innymi piosenkarkę, aktora, himalaistę i popularnych influencerów oraz – o czym poinformowała właśnie stacja Polsat – zawodnika sztuk walki Łukasza „Jurasa” Jurkiewicza.

Łukasz „Juras” Jurkowski wystąpi w „Tańcu z Gwiazdami”

Jesienią wystartuje 12. już edycja „Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami”. Wiemy już, że w show zobaczymy córkę Anny Przybylskiej i Jarosława Bieuniuka – Oliwię, Denisa Urubko, Sylwię Bombę z „Goggle Box. Przed telewizorem”, Kajrę, gwiazdy internetu Sylwię Sawczuk i Wojciecha Węcławowicza, znanego jako „Fit Oldboy” oraz Piotra Mroza z serialu „Gliniarze”. Teraz do tego grona dołączył jeszcze Łukasz „Juras” Jurkowski.

Łukasz Jurowski, znany jako „Juras” jest pierwszym mistrzem federacji i jednym z prekursorów MMA oraz mistrzem KSW. Jurkowski jest również komentatorem sportowym oraz współprowadzącym program „Ninja Warrior Polska”. Jak „Juras” poradzi sobie na tanecznym parkiecie Polsatu? Przekonamy się już we wrześniu.

