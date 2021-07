Tydzień na Netflix. Co nowego obejrzymy? Lista premier

„W garniturach” – sezon 9. – 17.07

Dzięki swojej fotograficznej pamięci i ponadprzeciętnej inteligencji Mike Ross zdobywa pracę u Harveya Spectera. Jednak firma, w której pracuje, zatrudnia jedynie prawników z Uniwersytetu Harvarda.





„Ptaki Nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn)” – 17.07



Harley Quinn, Czarny Kanarek, Łowczyni oraz Renee Montoya łączą siły w walce z Romanem Sionisem i Victorem Zsaszem.



„Pamiątka” – 17.07

Studentka szkoły filmowej zakochuje się w skomplikowanym i niegodnym zaufania mężczyźnie.





„Łowcy trolli: Przebudzenie tytanów” – 21.07



Łowcy trolli, kosmici oraz czarodzieje z „Opowieści z Arkadii” muszą zjednoczyć siły, aby pokonać tajemniczego wroga, który zagraża ich światom.



„Czarnobyl 1986” – 21.07

Historia bohaterskiego strażaka, który pracował przy likwidowaniu szkód spowodowanych katastrofą jądrową.





„Too Hot To Handle: Brazylia” – 21.07



Najpikantniejszy reality show o nierandkowaniu wita dziesięcioro nowych, seksownych singli. Zasady? Zero całowania, zero pieszczot, zero samozaspokajania się. Stawką w grze jest 100 tysięcy dolarów, a każde złamanie tych reguł może słono kosztować. Czy uczestnikom uda się stworzyć poważne związki, czy przehulają nagrodę na cielesne przyjemności?



„Sexy Beasts” – 21.07

Na ekranach zobaczymy kilkoro singli, którzy wezmą udział w randkach w ciemno. I nie byłoby w tym niczego szczególnego gdyby nie fakt, iż uczestnicy programu będą mieli na sobie specjalne kostiumy m.in. zwierząt, kosmitów czy stracha na wróble.

Randkowicze nie będą widzieli swoich twarzy, a jedynie efektowne przebrania. Każdy odcinek będzie przedstawiał jedną osobę, która szuka swojej drugiej połówki. Zostanie jej przedstawionych trzech kandydatów.



„Words Bubble Up Like Soda Pop” – 22.07

Pewnego słonecznego dnia nieśmiały chłopiec, który wyraża się poprzez haiku, poznaje gadatliwą, ale nieco wstydliwą dziewczynę. Tak zaczyna się ich magiczne lato.





„Druga szansa. Rywalki!” – 22.07

Sequel „Drugiej szansy” z 2011 r. z udziałem oryginalnej obsady i gimnastyczek Sally Pearson i Larrissy Miller.





„Bankrollled” – 23.07



„Sky Rojo” – sezon 2. – 23.07

Uciekając przed swoim alfonsem i jego zbirami, trzy kobiety wyruszają w szaloną, chaotyczną podróż w poszukiwaniu wolności.





„Władcy wszechświata: Objawienie” – 23.07

Wojna o Eternię wybucha na nowo. Tym razem zanosi się na ostateczne starcie między He-Manem a Szkieletorem.





„Kingdom: Ashin of the North” – 23.07

Tragedia, zdrada i tajemnicze odkrycie czynią z Ashin mścicielkę, która odpłaca wrogom za wymordowanie rodziny i plemienia.





„Krwawe niebo” – 23.07

Cierpiąca na tajemniczą chorobę kobieta musi ujawnić swój mroczny sekret, gdy terroryści próbują przejąć samolot, którym podróżuje ona ze swoim synkiem.





„Ostatni list od kochanka” – 23.07

Ellie – londyńska dziennikarka – z pasją odkrywa historię zakazanej miłości, której ślad zachował się w odnalezionych listach sprzed pół wieku.



W tym tygodniu na Netflix będziemy mogli obejrzeć masę nowości. Jeżeli chodzi o filmy, na platformę dodane zostaną m.in. „Ptaki Nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn)”, „Pamiątka”, „Ostatni list od kochanka” czy „Czarnobyl 1986”. Z serialowych nowości zobaczymy 2. sezon „Sky Rojo”, „Kingdom: Ashin of the North” i 9. sezon „W garniturach”. Pojawią się także nowe programy, w tym „Sexy Beasts” czy „Too Hot To Handle: Brazylia”.

Czytaj też:

QUIZ. Czy znasz wszystkich bohaterów „Klanu”? Rozwiąż test i sprawdź się!