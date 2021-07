„Taniec z Gwiazdami”. Znamy wszystkich uczestników nowej edycji show!

Wielkimi krokami zbliża się kolejna - już dwunasta - edycja „Tańca z Gwiazdami”. Chociaż do premiery nowych odcinków zostało jeszcze kilka tygodni, produkcja programu ujawniła nazwiska wszystkich uczestników, którzy pojawią się na parkiecie. Jak podał portal Plejada, skład uczestników zamknęła żona Adama Małysza - Izabela. O jej udział w programie produkcja miała zabiegać od wielu lat.

„Taniec z Gwiazdami” - uczestnicy

Przedstawiamy pełną listę uczestników nowej edycji programu emitowanego przez telewizję Polsat.

Radek Liszewski



Radek Liszewski był niegdyś perkusistą i muzykiem rockowym. Nurtem disco polo zainteresował się dopiero pod koniec lat 90-tych. W 1997 roku założył zespół Weekend, którego jest wokalistą oraz dla którego komponuje i pisze teksty. Grupa zyskała ogromną popularność dzięki piosence „Ona tańczy dla mnie”, która stała się wielkim hitem i w kwietniu 2016 roku, dzięki prawie 100 milionom odsłon w serwisie YouTube utwór znalazł się w zestawieniu światowych hitów „Top 100”.



Kajra, czyli Magdalena Kajrowicz-Zapała

Kajra, czyli Magdalena Kajrowicz jest absolwentką Akademii Teatralnej w Krakowie. Swojego obecnego męża poznała w Stanach Zjednoczonych, gdzie pracowała jako kelnerka. Sławomir przyznał w jednym z wywiadów, że zakochał się od pierwszego wejrzenia, zostawił jej napiwek w wysokości swojego tygodniowego wynagrodzenia i do Polski wrócili już jako para. Zapała z wykształcenia jest również aktorem, jednak ciężko mu było przebić się w branży.



Dopiero, gdy skupił się na muzyce, szczęście się do niego uśmiechnęło. Dziś nagrywa i koncertuje razem z żoną, a ich największy hit „Miłość w Zakopanem” został odtworzony na platformie YouTube ponad 232 miliony razy.



Oliwia Bieniuk

Oliwia Bieniuk to najstarsza córka aktorki Anny Przybylskiej i byłego piłkarza Jarosława Bieniuka. Ma dwóch młodszych braci 14-letniego Szymona i 9-letniego Jana. 18-latka jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie publikuje zdjęcia z sesji zdjęciowych, a także odsłania kulisy życia prywatnego, pokazując się w naturalnej odsłonie.



Denis Urubko



Denis Urubko jako himalaista zyskał światową sławę i liczne odznaczenia. W 1999 w ciągu 42 dni zdobył wszystkie pięć szczytów wymaganych dla uzyskania tytułu Śnieżnej Pantery, wspinając się razem z Simone Moro (zdobył tylko cztery z pięciu szczytów), Mario Curnisem i Andriejem Mołotowem. Na swoim koncie ma liczne rekordy, często wymagające ekstremalnego wysiłku – w 2006 roku wbiegł na szczyt Elbrusu (5642 m n.p.m) w czasie 3 godziny 55 min 58 sekund, co prze cztery lata było światowym rekordem.

Był członkiem polskiej zimowej wyprawy na K2 organizowanej przez „Polski Himalaizm Zimowy 2016-2020 im. Artura Hajzera". Wraz z trójką innych himalaistów przerwał wspinaczkę, by ruszyć na ratunek uwięzionym na Nanga Parbat Elisabeth Revol i Tomaszowi Mackiewiczowi.



Iza Małysz



Izabela Małysz jest żoną króla polskich skoków narciarskich. Para jest ze sobą związana od przeszło 24 lat. Ich ślub odbył 16 czerwca 1997 roku. Skoczek miał wówczas 19 lat, a jego małżonka 18. Cztery miesiące później przyszła na świat ich córka, Karolina.



Juras, czyli Jerzy Wroński

Łukasz Jurowski, znany jako „Juras” jest pierwszym mistrzem federacji i jednym z prekursorów MMA oraz mistrzem KSW. Jurkowski jest również komentatorem sportowym oraz współprowadzącym program „Ninja Warrior Polska”.



Sylwia Bomba

Gwiazdą tanecznego show będzie także Sylwia Bomba, której popularność przyniósł program „Gogglebox. Przed telewizorem”, emitowany przez stację TTV. U boku Bomby pojawia się zawsze Ewa Mrozowska. Dziewczyny tworzą wyjątkowo zgrany duet i są najbardziej lubianymi postaciami show.



FitOld Boy, czyli Wojciech Węcławowicz



Wojciech Węcławowicz jeszcze 4 lata temu miał 15 kilogramów nadwagi i nadciśnienie. Przyznał, że „odpuszczać” zaczął, gdy przeszedł na emeryturę. Do zmiany trybu życia zmotywował go jego syn Tomasz, który jest trenerem personalnym. Pan Wojciech w młodości był sportowcem, potem sam trenował reprezentację Polski w pięcioboju. Mimo emerytury nadal pracuje jako nauczyciel wychowania fizycznego.

Po przemianie pana Wojciecha syn założył ojcu profil na Instagramie i kanał na Youtube, by inni mogli inspirować się pomysłami z jego życia na emeryturze.



Piotr Mróz

Piotr Mróz jest absolwentem Szkoły Aktorskiej Haliny i Jana Machulskich przy Polskim Ośrodku Assitej w Warszawie oraz Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu. Od kilku lat gra w serialu „Gliniarze”, który przyniósł mu ogromną popularność.



Kinga Sawczuk



Ma niespełna 20 lat, a już może pochwalić się ogromnym sukcesem. Kinga Sawczuk stara się wykorzystać swoją popularność w sieci, by propagować ekologię. – Ja stykam się z ekologią od najmłodszych lat. W wieku 9 lat pojechałam pierwszy raz na obóz harcerski. Jak dołączyłam do projektu, gdzie nagrywałam edukacyjne vlogi, też dużo się nauczyłam, szczególnie o elektrośmieciach, które najbardziej zagrażają naszej planecie – powiedziała influencerka w rozmowie z „Dzień dobry TVN”.

Fakt, że obserwuje ją 5 milionów osób na TikToku oraz ponad milion na Instagramie, uważa za sukces, ale i wielką odpowiedzialność.

„Taniec z Gwiazdami” - kiedy nowe odcinki?

12. edycja „Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami” rusza jesienią 2021 roku. Telewizja Polsat nie ujawniła na razie dokładnej daty premiery nowych odcinków. Jedna z jurorek - Iwona Pavlović zdradziła jednak w mediach społecznościowych, że premiery kolejnej odsłony tanecznego show możemy się spodziewać już 30 sierpnia.

Jak informują Wirtualne Media, stacja podjęła decyzję o zmianie dnia nadawania programu. Tym razem show zamiast w piątki będziemy mogli oglądać w poniedziałki o godzinie 20.00. - Pamiętajcie, że tym razem spotykamy się w poniedziałki i może to i dobrze, bo czasami w weekendy mamy inne zajętości, a w poniedziałki przeważnie wszyscy jesteśmy w domu i będziemy sobie mogli wszyscy spokojnie oglądać „Taniec z gwiazdami” - podkreśliła Iwona Pavlović.

Czytaj też:

„Twoja twarz brzmi znajomo”. Kuszewski odchodzi, Wiśniewski nowym jurorem