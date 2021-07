Jessica Mercedes znów zawiodła fanów. Sprzedała ubrania, których nie ma

Ostatni kolekcja Jessiki Mercedes okazała się strzałem w dziesiątkę i ubrania sprzedały się w ciągu zaledwie kilkunastu minut! Blogerka zorganizowała więc zapisy na zamówienia specjalnie, zwane preorderami. Klienci zapłacili za ubrania, ale niestety nie otrzymali ich.

Kolejna wpadka Jessiki Mercedes?

Mercedes chwaliła się w sieci, że jest w stałych kontakcie ze swoimi kontrahentami we Włoszech, którzy mieli dostarczyć jej materiały i że wszystko dopięte jest na ostatni guzik. I tak produkty ponownie pojawiły się na jej stronie internetowej i ruszyły zapisy. Firma Veclaim, która należy do celebrytki, poinformowała kupujących, że na ubrania będzie trzeba poczekać. Teraz jedna z klientek Jessiki Mercedes poinformowała media, że zamówienia zostały anulowane, bez słowa wyjaśnienia. Sama blogerka również nie skomentowała jeszcze sytuacji, bo obecnie przebywa na urlopie we Włoszech.

Afera metkowa

To kolejny raz, kiedy należąca do Jessiki Mercedes marka odzieżowa zawiodła swoich kupców. Przypomnijmy, rok temu kilka klientek firmy Veclaim otrzymało zamówione koszulki, z których nie zostały wycięte metki producenta, którym okazała się dosyć tania marka Fruit of The Loom. Tymczasem Mercedes zapewniała, że wszystkie jej produkty szyte są w Polsce ze najlepszych, wybranych przez nią samą materiałów. Wówczas na blogerkę wylała się fala negatywnych komentarzy, a ona sama najpierw zniknęła z mediów społecznościowych, a potem przeprosiła swoich klientów. Jak będzie tym razem?

