Anna Dymna ma urodziny. Oto 10 słynnych ról tej niezwykłej aktorki

Na swoim koncie na setki ról telewizyjnych, filmowych i teatralnych. Wykłada w Akademii Teatralnej i pracuje w założonej przez siebie Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, która pomaga osobom niepełnosprawnym intelektualnie.

Anna Dymna kończy 70 lat

Trudno uwierzyć, że słynna Marysia Wilczur z filmu „Znachor”, w której kochała się cała Polska, kończy 70 lat. Anna Dymna debiutowała jeszcze jako studentka w 1969 roku w Teatrze imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie, potem związała się ze Starym Teatrem. Choć wielokrotnie proponowano aktorce przeprowadzkę do Warszawy, Dymna zawsze podkreślała, że nie wyobraża sobie życia w żadnym innym miejscu niż Kraków.

Choć sama wiele przecierpiała, to zawsze pochyla się nad losem potrzebujących. Kazimierz Kutz nazywał Annę Dymną „świętą kobietą”. – Spotykam się z ludźmi, którzy są skazani na piekło cierpienia, przyjaźnię się z nimi, staram się pomóc i okazuje się, że choć to bardzo trudne i czasem przeraża, to naprawdę daje niezwykłą radość i siłę – mówiła gwiazda w wywiadzie dla „Wprost”. I między innymi za to kochają ją Polacy. A czy pamiętacie słynne role Anny Dymnej? Przypominamy 10 ról, które wbiły się w pamięć widzów.

