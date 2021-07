„Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Znamy wszystkich uczestników 15. edycji! Kogo zobaczymy?

Barbara Kurdej-Szatan

Aktorka, ukończyła PWST w Krakowie. Grała m.in. w serialu „W rytmie serca”. Jako wokalistka była członkinią zespołu Soul City, w którym występowała wraz z mężem - Rafałem Szatanem. Dobrze sprawdziła się również w roli prezenterki, prowadząc np. Sylwestrową Moc Przebojów 2019. W parze z Jackiem Jeschke zajęła drugie miejsce w „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”.





Robert Janowski



Popularność przyniósł mu udział w musicalu „Metro”, a także rola gospodarza słynnego teleturnieju „Jaka to melodia?”. Jest nie tylko aktorem i muzykiem czy kompozytorem, ale także prezenterem telewizyjnym i radiowym oraz lektorem.



Tomasz Ciachorowski

Przede wszystkim jest aktorem teatralnym. Pojawił się także w kilku produkcjach serialowych i filmowych. Epizodycznie zagrał w „Hotelu 52”, „Pierwszej miłości”, „W rytmie serca” i „Kowalscy konta Kowalscy”.





Katarzyna Łaska



Piosenkarka, aktorka musicalowa i dubbingowa. Największy rozgłos zyskała po tym, jak zaśpiewała utwór „Mam tę moc” w roli Elsy z filmu „Kraina lodu”. Pojawiła się również w sequelu bajki z motywem „Chcę uwierzyć snom”. Z tego tytułu wystąpiła na 92. ceremonii wręczenia Oscarów.



Adam Zdrójkowski

Aktor, który swoją karierę zaczynał od serialu „Rodzina zastępcza”. W 2016 roku brał udział w „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”. W 2021 roku prowadził kulisy Polsat SuperHit Festiwal w mediach społecznościowych stacji. Prywatnie partner Wiktorii Gąsiewskiej.



Klara Williams



Absolwentka Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie z filią we Wrocławiu. Do jej najważniejszych aktorskich kreacji należą filmy: „Sługi Boże”, „Fuga” i „Mistrz”. Współpracuje z Teatrem Śląskim.



Krzysztof Chris Cugowski



Syn znanego muzyka z Budki Suflera. Student aktorstwa na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu w Winchester. Wystąpił w serialowym hicie Netflixa pt. „Bridgertonowie”.



Paulina Sykut-Jeżyna

Piosenkarka i osobowość telewizyjna. W 2003 roku próbowała swoich sił wokalnych w programie „Idol”. Od marca 2016 roku wraz z Krzysztofem Ibiszem prowadzą program „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”. Laureatka dwóch Telekamer. Prezenterka na wielu plenerowych imprezach masowych, takich jak Sylwestrowa Moc Przebojów czy Polsat SuperHit Festiwal.

„Twoja twarz brzmi znajomo” – zasady programu

Format programu „Twoja twarz brzmi znajomo” oparty jest na hiszpańskim „Your Face Sounds Familiar”. Jego prowadzącymi są Piotr Gąsowski i Maciej Dowbor, a jurorami Małgorzata Walewska, Katarzyna Skrzynecka, Kacper Kuszewski i Adam Strycharczuk. Program polega na tym, że ośmioro uczestników ma za zadanie jak najwierniej odwzorować (wokalnie, ruchowo i wizualnie) występy artystów polskiego i zagranicznego rynku muzycznego.

„Twoja twarz brzmi znajomo” – kiedy nowe odcinki?

Chociaż wciąż nie ogłoszono dokładnej daty premiery show, jak informuje Polsat, 15. sezon programu „Twoja twarz brzmi znajomo” będzie emitowany już jesienią.

Czytaj też:

Anna Dymna ma urodziny. Oto 10 słynnych ról tej niezwykłej aktorki