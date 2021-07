Snyder powraca z prequelem „Armii umarłych”. O czym będzie „Armia złodziei”?

O czym będzie film?

Film „Armia złodziei” jest prequelem „Armii umarłych” Zacka Snydera. Dieter, kasjer z małego miasteczka, zostaje wciągnięty w przygodę życia, gdy tajemnicza kobieta rekrutuje go do grupy najbardziej poszukiwanych przez Interpol przestępców, próbujących napaść na kilka legendarnych, niemożliwych do złamania sejfów w całej Europie.

Twórcy i obsada

W filmie zagrali: Matthias Schweighöfer, Nathalie Emmanuel, Ruby O. Fee, Stuart Martin, Guz Khan i Jonathan Cohen.

Reżyserią zajął się Matthias Schweighöfer na podstawie scenariusza Shay Hatteen, a za fabułę odpowiada ten drugi wraz z Zackiem Snyderem. Film produkowali: Zack Snyder, Deborah Snyder, Wesley Coller, Dan Maag, Matthias Schweighöfer.

Kiedy premiera filmu?

Netflix co prawda nie zdradził dokładnej daty premiery filmu, jednak zapowiada, że ma on pojawić się na platformie już niebawem.

