„To był rok!”. Już dziś nowy odcinek! Jakie gwiazdy pojawią się w programie?

Rok 2008 w Polsce

Przenosimy się do roku 2008, w którym szczyty list przebojów podbija Lady Gaga, w Polsce rusza budowa Stadionu Narodowego i autostrad, a cały świat zmaga się z kryzysem finansowym. W telewizji podziwiamy odwagę, męstwo i urodę bohaterów serialu

„Czas honoru”, a w kinie wraz z Meryl Streep i Pierce'em Brosnanem śpiewamy największe przeboje ABBY, mowa oczywiście

o hicie filmowym „Mamma Mia”.

Goście nowego odcinka programu „To był rok!”

Na kanapie Izy Krzan zasiądzie lider zespołu Pectus Tomek Szczepanik, który zdradzi kulisy pracy na planie teledysku do przeboju „To, co chciałbym ci dać” oraz przyzna się, dlaczego nie chciał pójść do wojska.

Tomka Wolnego wesprze Joanna Jędrzejczyk, która większość 2008 roku spędziła w Tajlandii i zdobyła srebrny medal

Mistrzostw Świata w tajskim boksie. Asia opowie, jak kontaktowała się z rodziną podczas rozłąki oraz dlaczego postanowiła,

że od tamtej pory każde Boże Narodzenie będzie spędzać w Polsce.

Zespół Feel, Viki Gabor i inne niespodzianki

U szczytu popularności był wtedy zespół Feel, a polskie nastolatki wsłuchiwały się w anielski głos jego lidera, dlatego Tajemniczym gościem odcinka będzie nie kto inny, jak Piotr Kupicha. Wokalista opowie o walce o zachowanie swojego charakterystycznego stylu śpiewania. Goście zdradzą też, czy w 2008 roku korzystali już z raczkujących wtedy mediów społecznościowych.

W programie przypomnimy Awinion, czyli wakacyjny przebój zespołu Kombii, oraz wrócimy pamięcią do pierwszych odcinków „Ojca Mateusza”, który wtedy pojawia się na antenie Jedynki. Jeden z największych przebojów roku „Just Dance” z repertuaru Lady Gagi zaśpiewa Viki Gabor! Kto zdobędzie statuetkę roku 2008?

Gdzie oglądać „To był rok!”?

Nowy odcinek programu „To był rok!” już dziś na antenie TVP1 o godzinie 22:30.

Czytaj też:

Anna Dymna ma urodziny. Oto 10 słynnych ról tej niezwykłej aktorki