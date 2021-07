Damon i Affleck stoczą „Ostatni pojedynek” w średniowiecznej Francji. Zobacz zwiastun nowego filmu Ridleya Scotta

To będzie gratka dla fanów kina. W 1997 roku młodzi Ben Affleck i Matt Damon, będąc na początku swojej kariery w Hollywood, napisali wspólnie scenariusz do filmu „Buntownik z wyboru”. Każdy kinoman pamięta moment, gdy rok później zaskoczeni odbierali Oscara podczas ceremonii w Shrine Auditorium w Los Angeles. Teraz, jako doświadczeni producenci, scenarzyści i aktorzy, powracają wspólnie w filmie „The Last Duel” (pol. „Ostatni pojedynek”). Scenariusz do filmu, który wyreżyserował Ridley Scott, napisali wspólnie z nominowaną do Oscara (za film „Czy kiedyś mi wybaczysz?” w 2018 roku – red.) Nicole Holofcener, która uczyła się zawodu od samego Martina Scorsese.

„The Last Duel” – o czym jest film?

Film „Ostatni pojedynek” oparty jest na książce Erica Jagera „The Last Duel: A True Story of Crime, Scandal and Trial by Combat in Medieval France”.

Historia rozgrywa się w XIV-wiecznej Francji. Śledzimy losy francuskiego rycerza Jeanie de Carrougesie (Matt Damon), który wracając z wojny w Szkocji, odkrywa, że jego żona Marguerite (Jodie Comer) oskarża jego przyjaciela, Jacquesa LeGrisa (Adam Driver) o gwałt. Nikt nie wierzy kobiecie. Rycerz prosi o audiencję u króla Francji Karola VI. Ten, za radą swoich doradców, proponuje rozstrzygniecie sporu przez jeden z ostatnich prawnie usankcjonowanych pojedynków na śmierć i życie we Francji.

W filmie, oprócz wymienionych już aktorów, zagrali m.in.: Ben Affleck, Harriet Walter, Nathaniel Parker, Sam Hazeldine, Michael McElhatton, Clive Russell, Julian Firth, Bosco Hogan czy Caoimhe O'Malley.

Kiedy film pojawi się w kinach?

Wytwórnia 20th Century Studios planuje premierę filmu „The Last Duel” na 15 października 2021 roku.

