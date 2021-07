„Chłopaki do wzięcia”. „Jaruś” Mergner też dostał propozycję walki w MMA. „Jaja sobie robili”

Przypomnijmy, Ryszard „Szczena” Dąbrowski zmierzył się w walce MMA z raperem Psychotropem. Okazał się lepszy od swojego rywala, który w trakcie walki nabawił się kontuzji, i zgarnął niezłą sumę pieniędzy. Okazało się, że „Szczena” nie był jedynym uczestnikiem programu „Chłopaki do wzięcia”, któremu zaproponowano walkę w MMA.

Jarosław Mergner, znany w programie Polsat Play jako „Jaruś” nagrał na swoim Facebooku wideo, w którym poinformował, że także otrzymał taką propozycję, jednak zdecydował, że ją odrzuci.

„Też mnie chcieli wziąć na tę walkę MMA. Ale ja nie chciałem, bo to wszystko dla ściemy było. Z tego Ryśka Szczeny po prostu sobie jaja robili, żeby tylko żarty zrobić. Idzie tam na pokaz i ktoś go tam obraża. Jak tak można obrażać go i wyzywać. (...) Sprawa jest taka, że z chłopaka zrobili, kurczę, pośmiewisko” – ocenia w nagraniu.

