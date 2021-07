Najlepsze polskie seriale ostatnich lat. Podpowiadamy, gdzie je obejrzeć

Sprawdź listę najlepszych polskich seriali ostatnich lat, stworzoną na podstawie ocen użytkowników Filmwebu. Obejrzymy je na platformach takich jak VOD, Player.pl, HBO GO, Netflix czy Canal+.

„Wataha” – HBO GO

Pogranicze jest niespokojne, coraz więcej ludzi nielegalnie przekracza granicę, a Straż Graniczna funkcjonuje pod ogromną presją. Prokurator Iga Dobosz (Aleksandra Popławska) powraca w Bieszczady, by poprowadzić śledztwo w sprawie makabrycznej zbrodni. Markowski (Andrzej Zieliński), który twardą ręką trzyma watahę, zyskał zaufanie swoich podwładnych, ale sprawy sprzed lat nie dają mu spokoju. Grzywa nie żyje. Rebrow (Leszek Lichota), ścigany przez wymiar sprawiedliwości, ukrywa się w bieszczadzkiej głuszy. Zmaga się z dziką naturą, a kontakt utrzymuje tylko z dwojgiem przyjaciół – Łuczakiem (Jacek Lenartowicz) i Martą (Anita Jancia-Prokopowicz). Wszystko zmienia się, gdy w jego kryjówce pojawia się nielegalna imigrantka – Alsu (Anna Donczenko).



„Kruk” – CANAL+ online na canalplus.com oraz na kanale CANAL+ PREMIUM

Na Podlasiu trwa wojna mafii o kontrolę nad biznesem tytoniowym. Policja organizuje nalot na dziuplę lokalnego gangu. Adam Kruk (Michał Żurawski) w drodze na akcję poznaje intrygującą, bardzo pewną siebie policjantkę Justynę (Magdalena Koleśnik). Gdy chwilę później kobieta znajduje się w niebezpieczeństwie, to on ratuje jej życie. Ich więź zacieśnia się, gdy Kruk pomaga Justynie w trudnej sprawie zabójstw rudowłosych kobiet. Adam porozumienia nie potrafi jednak znaleźć z komisarzem Kołeckim (Leszek Lichota), który do tej pory sam prowadził śledztwo dotyczące mafijnych interesów. Niechęć i napięcie na komendzie rośnie.



Jednocześnie nękające Kruka niekontrolowane problemy z agresją sprawiają, że jego życie staje się nieznośne. Komisarz drży o dobro swojej rodziny. Desperacko szuka pomocy u starej Szeptuchy, podlaskiej znachorki, lekarki skołatanych dusz. Równolegle bezpieczeństwo jego bliskich staje się zagrożone, gdy Kruk wpada na trop mafijnych powiązań.



„Belfer” – Player.pl



Śmierć młodej dziewczyny wstrząsa lokalną społecznością. W tym samym czasie w Dobrowicach zjawia się Paweł Zawadzki. Kim jest? Dlaczego nauczyciel z renomowanej warszawskiej szkoły podejmuje pracę na prowincji? Paweł rozpoczyna własne śledztwo. W obliczu zbrodni nie ma miejsca na półprawdy. Jednak, chociaż wszyscy się tu znają i wiedzą o sobie wszystko, Pawłowi nikt nic nie powie. Belfer zostaje sam.



„Ślepnąc od świateł” – Player.pl

Akcja serialu toczy się w okolicach Bożego Narodzenia. To dobry czas dla warszawskich dilerów. W tym okresie stolica Polski aż huczy od imprez firmowych i wydarzeń towarzyskich, na których wszelkiego rodzaju używki są towarem wielce pożądanym. Święta to prawdziwe żniwa dla Kuby – handlarza narkotyków zaopatrującego warszawskich polityków, celebrytów, gwiazdy muzyki i wielu zamożnych klientów. Kuba wie o swoich nabywcach prawie wszystko, ale sam pozostaje bardzo skryty. Życie go przytłacza i męczy. Nie czuje się dobrze we własnej skórze. Postanawia zrobić sobie chwilę przerwy, jednak nie będzie to łatwe, ponieważ mroczna strona Warszawy nie zamierza mu tak łatwo odpuścić.



Serial HBO powstał na podstawie powieści Jakuba Żulczyka pod tym samym tytułem. W rolę Kuby wciela się raper i aktorski debiutant Kamil Nożyński. W obsadzie serialu znajdują się również Jan Frycz, Janusz Chabior, Robert Więckiewcz i Cezary Pazura.



„Bez tajemnic” – Canal+ i HBO GO



Psychoterapeuta Andrzej Wolski pomaga swoim pacjentom rozwiązywać problemy, z którymi nie potrafią sobie poradzić samodzielnie.



„Klangor” – CANAL+ online na canalplus.com oraz na kanale CANAL+ PREMIUM



W niewyjaśnionych okolicznościach ginie nastolatka (Matylda Giegżno), córka psychologa więziennego (Arkadiusz Jakubik). Ojciec desperacko rozpoczyna poszukiwania na własną rękę. Dramatyczną sytuację, w której jest jego rodzina (Maja Ostaszewska, Katarzyna Gałązka) pogłębia kryzys ich wzajemnych relacji, niezrozumienia, emocjonalnego dystansu i braku więzi. Tymczasem wokół sprawy narasta zmowa milczenia.



„Rojst ‘97” – Netflix

Serial rozpoczyna się podczas „powodzi stulecia", która nawiedziła południowy zachód Polski latem 1997 roku. W mieście pękają wały i nieokiełznany żywioł zalewa część miasta oraz las na Grontach. Woda odsłania przy tym zakopane w lesie ludzkie szczątki oraz ciało nastoletniego chłopca, który uznany zostaje za przypadkową ofiarę powodzi. Te dwa, tylko pozornie niezwiązane ze sobą, wydarzenia odkrywają serię tajemnic w mieście. Gronty to teraz miejsce zbrodni, której rozwiązaniem zajmie się Anna Jass (Magdalena Różczka) – bezkompromisowa policjantka z Warszawy – oraz miejscowy inspektor Adam Mika (Łukasz Simlat). W międzyczasie do miasta wraca Piotr Zarzycki (Dawid Ogrodnik), aby zostać nowym redaktorem naczelnym „Kuriera". Natomiast Witold Wanycz (Andrzej Seweryn) wydaje się nosić w sobie odpowiedzi na większość zadawanych przez policję pytań. Jego życie jednak pochłaniają wspomnienia, które nie dają mu spokoju.



Rojst'97 poza kryminalną intrygą, jest również opowieścią o fascynujących latach 90. w Polsce czasu transformacji oraz odkupienia. Obraz wyreżyserował Jan Holoubek, który też stworzył scenariusz wspólnie z Kasprem Bajonem.



„Król” – CANAL+ online na canalplus.com oraz na kanale CANAL+ PREMIUM

Akcja serialu „Król” rozgrywa się w Warszawie w 1937 roku. Nad Europą wisi widmo faszyzmu. Miastem trzęsie żydowski gang pod wodzą polskiego socjalisty, Kuma Kaplicy. Prym wiedzie w nim bokser, Jakub Szapiro – obiekt uwielbienia warszawskich kobiet oraz źródło zazdrości i powód strachu wielu mężczyzn. Jakub skrycie marzy o tym, żeby kiedyś zastąpić Kuma i zostać królem Warszawy. Pewnego dnia przejmuje opiekę nad młodym chłopakiem, Moszem Bernsztajnem, w którym widzi swojego następcę.



Tymczasem spisek na szczytach władzy może zmienić oblicze Warszawy i całego kraju, wpływając na gangsterskie imperium Kuma, a także na przyszłość samego Szapiry. Uwikłany w skomplikowane relacje z trzema kobietami Jakub stanie wkrótce do decydującej walki o władzę na ulicach miasta.



Za reżyserię odpowiada Jan P. Matuszyński, a nad scenariuszem pracowali Matuszyński i Twardoch. W rolach głównych występują m.in. Michał Żurawski, Kacper Olszewski, Arkadiusz Jakubik, Borys Szyc i Magdalena Boczarska.



„Chyłka” – Player.pl

Po zwycięstwie na sali sądowej Chyłka wraca do kancelarii Żelazny & McVay, gdzie mieści się jej biuro. Na miejscu pojawia się Kordian „Zordon” Oryński (Filip Pławiak), nowy aplikant. Żaden z prawników nie zwraca na niego uwagi. Wkrótce jednak okazuje się, że jego patronką będzie sama Joanna Chyłka. Ich zapoznanie się nie przebiega w najlepszych warunkach. Kordian szybko uczy się, że nie należy wchodzić do gabinetu Chyłki przed południem, szczególnie wtedy, gdy pani mecenas cierpi na potężnego kaca. Nowa patronka nie zamierza pobłażać aplikantowi i rzuca na jego biurko opasły tom prawniczy informując, że ma czas na przyswojenie go do następnego dnia.



Gdy prawniczka odbiera telefon od dawnej znajomej, Angeliki Szlezyngier (Katarzyna Warnke), wszystko się zmienia. Okazuje się, że trzyletnia córka Szlezyngierów zaginęła w tajemniczych okolicznościach. Policja, nie mogąc znaleźć śladów wskazujących na porwanie, zaczyna podejrzewać rodziców dziecka... Wtedy Chyłka postanawia wziąć sprawę w swoje ręce.



Serial Łukasza Palkowskiego, to pierwsza ekranizacja prozy Remigiusza Mroza, pisarza, którego twórczość stanowi fenomen literacki ostatnich lat.





„25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy” – Player.pl

Serial Player Original powstał na bazie filmu o tym samym tytule. To opowieść o życiu młodego mężczyzny niesłusznie skazanego na 25 lat więzienia za zbrodnię, której nie popełnił. Produkcja pozwala jeszcze lepiej poznać tę emocjonującą historię, rozwijając wątki, które nurtują polskich widzów.



Czteroodcinkowy serial nie tylko pokazuje wydarzenia, które doprowadziły do skazania i uniewinnienia Tomasza Komendy. Pozwala także bliżej przyjrzeć się wybranym aspektom tej historii. Widzowie jeszcze lepiej poznają więzienną codzienność młodego Komendy. Zagłębią się w meandry śledztwa, które pomogło w jego uniewinnieniu oraz relacje rodzinne.

