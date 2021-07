10 najlepszych polskich seriali. Sprawdź, gdzie możesz je obejrzeć!

Nie tylko za oceanem powstają świetne seriale. Polska również może pochwalić się świetnymi produkcjami, zarówno kryminalnymi, obyczajowymi, jak i historycznymi. Oto 10 najlepszych polskich serialu, według serwisu Filmweb. Sprawdź, gdzie możesz obejrzeć!

„PitBull”



Akcja rozgrywa się w Warszawie, gdzie policjanci z wydziału zabójstw zmagają się z problemami codziennego życia i stołeczną przestępczością.

Serial jest dostępny na platformie VOD.





„Alternatywy 4”



Czasy PRL-u. Losy pochodzących z różnych grup społecznych mieszkańców nowo wybudowanego warszawskiego bloku.Serial jest dostępny na platformie VOD.





„Sensacje XX wieku”



Bogusław Wołoszański ukazuje kulisy najciekawszych i niewyjaśnionych wydarzeń historycznych z XX wieku.Program jest dostępny na platformie VOD.



„Wataha”

Kapitan Wiktor Rebrow próbuje rozwikłać zagadkę zamachu bombowego, w którym zginęli jego przyjaciele ze Straży Granicznej w Bieszczadach.

Serial jest dostępny na platformie HBO GO, Canal +, Player oraz Play Now.



„Glina”

Policjanci ze Stołecznej Policji w Warszawie mierzą się z zagadkami kryminalnymi i trudami życia prywatnego, jakie niesie ze sobą niebezpieczna praca.

Serial jest dostępny na platformie VOD.



„Czas Honoru”

Losy grupy młodych polskich oficerów – tak zwanych „cichociemnych” skoczków, którzy zostali zrzuceni na teren okupowanej Polski w czasie II wojny światowej.

Serial jest dostępny na platformie VOD.



„Kruk”

Na Podlasiu dochodzi do porwania nastolatka. W tym czasie inspektor wydziału kryminalnego Adam Kruk zostaje oddelegowany do Białegostoku, gdzie dorastał. Musi zmierzyć się nie tylko ze sprawą porwanego chłopca, ale także z mroczną prawdą o swojej przeszłości.



Serial jest dostępny na platformie Canal + i Player.





„Belfer”

Do Dobrowic przyjeżdża Paweł Zawadzki, nauczyciel języka polskiego, który na własną rękę podejmuje śledztwo w sprawie śmierci uczennicy miejscowej szkoły średniej.

Serial jest dostępny na platformie Canal + oraz Player



„Stulecie Winnych”

Serial realizowany na motywach bestsellerowej, trzytomowej sagi Ałbeny Grabowskiej. To opowieść o wielopokoleniowej rodzinie Winnych z podwarszawskiego Brwinowa wpleciona w dramatyczne wydarzenia XX wieku.



Serial jest dostępny na platformie VOD.





„Odwróceni”



Serial inspirowany prawdziwymi wydarzeniami. Dobro, zło, miłość, zdrada oraz śmierć to główne jego tematy. Odwróceni opowiada o losach gangstera i tropiącego go policjanta.Serial jest dostępny na platformie Player.

