Anna Lewandowska. Tego nie wiedzieliście o najsłynniejszej polskiej trenerce!

Anna Lewandowska chętnie pokazuje w mediach społecznościowych swoje życie, zarówno zawodowe, jak i prywatne. Ale czy wiecie o niej wszystko? Oto 10 ciekawostek z życia najsłynniejszej polskiej trenerki!

Potomkini bohaterki



Jej cioteczna babka była akuszerką w obozie koncentracyjnym w Auschwitz, gdzie przyjęła około 3 tysięcy porodów. Stanisława Leszczyńska jest patronką położnych i od kilku lat trwa jej proces beatyfikacyjny.





Artystyczna rodzina



Brat Anny Lewandowskiej ukończył Akademię Sztuk Pięknych, a jej mama jest uznaną scenografką.



Medalistka



Dzisiaj wszyscy celebrują sukcesy sportowe jej męża Roberta Lewandowskiego, jednak „Lewa” też ma czym się pochwalić. Reprezentując Polskę w walkach karate, zdobyła 3 medale na Mistrzostwach Świata i aż 6 na Mistrzostwach Europy.



Blondynka



Anna Lewandowska jest naturalną blondynką, ale woli siebie w ciemnych włosach.



Miłość z wyjazdu integracyjnego



Swojego przyszłego męża poznała na wyjeździe integracyjnym dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego. Co ciekawe, nie miała wówczas dobrego zdania na temat piłkarzy.



Uzależniona od sportu



Dla Anny Lewandowskiej nie ma miejsca, w którym nie mogłaby trenować. Zdarzało jej się ćwiczyć na przykład na lotnisku i parkingu.



Fotografia



Zdjęcia, które widzimy na blogu i w mediach społecznościowych trenerki są najczęściej jej autorstwa. Fotografia to ogromna pasja Lewandowskiej, którą zamierza rozwijać.



Chorowite dziecko



Mama trenerki powiedziała, że Ania była chorowitym dzieckiem, ale wszędzie było jej pełno. Wybierając sport, jej wujek zaproponował, by spróbowała karate.



Zbuntowana nastolatka



Lewandowska podkreśla, że nie była łatwym dzieckiem, zawsze miała własne zdanie i zdarzało jej się buntować. To karate pomogło jej ukształtować własny charakter.



Mama wybrała jej Roberta?



Matka Lewandowskiej przyznała, że córka przyszła do niej któregoś dnia, pokazując zdjęcia dwóch chłopaków, którzy chcieli się z nią umówić. Rodzicielka wybrała fotografię chłopaka, który bardziej jej się podobał. Był nim Robert Lewandowski.Czytaj też:

